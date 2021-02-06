Экономика США находится на грани кризиса

Свое очередное выступление в Белом доме Джо Байден посвятил американскому плану спасения стоимостью в два триллиона долларов. Об этом сообщают Vesti.ru.

Президент отстаивает этот проект не в одиночку. На флангах стоят министр финансов Джанет Йеллен и вице-президент Камала Харрис. Благодаря последней Сенат США одобрил план бюджета, в котором заложена программа помощи. Дебаты длились день и ночь, голоса разделились 50 на 50. Харрис высказала решающее «за». В ближайшие недели и без поддержки республиканцев проект бюджета может окончательно стать законом.

«Если мне придется выбирать между тем, чтобы прямо сейчас помочь американцам, которые в тяжелом положении, увязнуть в длительных переговорах или пойти на компромисс по законопроекту, я, конечно, выберу помощь американцам. А что предлагают республиканцы — или ничего не делать, или меры, которых явно недостаточно», — заявил Байден.

Однако спасение не будет мгновенным, отметил он, комментируя свежие данные о рынке труда. На восстановление полной занятости стране потребуется 10 лет. В январе количество рабочих мест вне сельского хозяйства увеличилось на 49 тысяч. Это даже меньше психологической отметки в 50 тысяч, которую ожидали многие эксперты. Частный сектор в начале года вырос на символические 6 тысяч рабочих мест. При этом 36 миллионов американцев с трудом находят средства на еду.

Джо Байден отметил, что «это происходит в то время, когда у нас более 10 миллионов человек остались без работы. 4 миллиона находятся без работы на протяжении минимум 6 месяцев, 2,5 миллиона женщин были вынуждены уйти с работы. У 15 миллионов американцев задолженность по арендным платежам. 24 миллиона взрослых и 12 миллионов детей… у них нет средств даже на еду. И это не демократы или республиканцы, это американцы».

Джаред Бернстайн, экономический советник Белого дома, добавил, что «отчёт о занятости показывает, что американская экономика заглохла, если говорить о создании новых рабочих мест. Статистика показывает, в какой опасной ситуации мы находимся. Отсутствие роста занятости — это результат отсутствия принятия необходимых действий. Необходим срочный пакет экономической помощи».

Нынешний президент США хочет направить на борьбу с коронавирусом, обустройство пунктов вакцинирования и разовые выплаты населению 160 миллиардов долларов США.

Речь идет о чеке на 1 400 долларов США. Причем, сейчас Джо Байден говорит: деньги получит тот, кто нуждается. Раньше же он говорил о том, что на средства может рассчитывать большинство населения.

Среди других мер — рост минимальной зарплаты в два раза (до 15 долларов США в час); увеличение пособия по безработице до 400 долларов США в неделю, а также продление срока программы до сентября.

«Президент считает, что повышение минимального уровня зарплаты поможет американским семьям. Это единственный способ не бросить людей, которые борются за существование. В тот момент, когда у каждой седьмой семьи нет средств на еду, мы должны делать все, чтобы помочь людям. Наша экономика выбирается из кризиса. Он оказался хуже, чем самые плохие времена Великой депрессии», — заявила Дженнифер Псаки, пресс-секретарь Белого дома.

Игроки на фондовом рынке надеются, что американский план спасения действительно поможет экономике США. Индекс S&P 500 провел лучшую неделю за последние три месяца. С понедельника котировки прибавили более четырех процентов. Промышленный индекс Доу-Джонса вырос примерно на три процента.