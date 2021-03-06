Экономический совет принял решения по обеспечению финансовой стабильности

Под председательством премьер-министра Азербайджана Али Асадова состоялось очередное заседание Экономического совета. Об этом Report сообщили в Кабинете министров.

На заседании в соответствии с рабочим планом Совета, были обсуждены отчет финансовой стабильности по итогам 2020 года, текущее состояние банковского сектора и другие вопросы.

Было отмечено, что Экономическим советом принято решение для обеспечения в стране макроэкономической и финансовой стабильности, соответствующим структурам даны надлежащие поручения.