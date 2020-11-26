Экономический коллапс Армении: дело не только в Пашиняне

В Армении продолжают подсчитывать потери в войне. Причем, не только политические. Экономика Армении находится в катастрофическом состоянии. Об этом написал на своей странице в Facebook директор по линии стратегии и инноваций группы компаний «Galaxy», выпускник Стэнфордского университета, преподаватель Армяно-Российского (Славянского) университета Эдгар Карапетян.

Он, в частности, отметил:«Специально для тех, кто еще не понял, что происходит с нашей экономикой. Экономика находится в катастрофическом состоянии, и мы дошли до этого в результате непоследовательной, популистской и неграмотной экономической политики последних 2 лет».

По мнению этого армянского эксперта, который в ходе своего анализа оперировал данными за период январь-сентябрь 2020 года, то есть не учитывая войны , экономический спад в РА составит — 6,6%, спад в промышленности -3,7% (без горнодобывающей промышленности), спад в секторе строительства — 15,7%, в секторе услуг—11,7%, спад экспорта -4,4%, а импорта -13,7%.

«Чисто внутренний поток прямых инвестиций в 2019 году составил всего 99 млн. долларов (230 млн. долларов в 2018 году и 193 млн. долларов в 2017 году). Итоги 2020 года будут более катастрофическими. А итоги катастрофы мы уже пожинаем: обесценивание драма (курс покупки уже $1 — 520-525 драмов);- рост цен; тотальный cash deficit малого бизнеса; недостача налоговых поступлений за 9 месяцев (-12,4% от первоначального плана). Долгосрочные последствия еще впереди — спад доходов, безработица и рост бедности. А экономические последствия войны мы еще ощутим», — резюмирует Э.Карапетян.

А тем временем, как свидетельствуют данные, опубликованные Статкомитетом Армении, по итогам третьего квартала текущего года спад ВВП РА по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 9,1%. То есть, это более плачевная ситуация , чем та, о которой написал независимый эксперт Э.Карапетян. И, также добавлю, даже данные Статкомитета РА не учитывают итоги войны.

Иными словами, по итогам года спад ВВП в РА , как и экономический спад, могут быть двузначными, девальвация национальной валюты еще большей , а реальное падение доходов населения, рост числа нищих и бедных — еще большим.

Тем временем, в РА уже подсчитали выплаты, которые необходимо осуществить семьям погибших военнослужащих или самим раненым военнослужащим. Оказалось, что количество бенефициаров «Фонда страхования военнослужащих» резко увеличилось примерно на 8000. В общем, на данный момент в фонде накоплено около 32 млрд. драмов, однако только на единовременное возмещение требуется порядка 70 млрд. драмов, — сообщил член попечительского совета фонда Месроп Манукян.

И такого рода «сюрпризов» по окончании войны в РА увидят еще очень много. Я уже не говорю о необходимости хоть как-то и где-то размещать всех жителей освобожденных из под оккупации азербайджанских территорий. Все это требует больших денег, а их нет и не предвидится.

Как с этим борется нынешняя армянская власть?

Решением премьер-министра Армении Никола Пашиняна Наира Маргарян освобождена от должности заместителя министра экономики.

Другим решением армянского премьера Рафик Григорян снят с поста первого заместителя министра юстиции. Соответствующие решения опубликованы на сайте армянского правительства.Ранее в отставку ушли министр экономики Тигран Хачатрян , а также министр труда и соцвопросов Заруи Батоян. Конечно, их заменят на других людей. Но все эти перестановки никак не изменят ситуации в РА, экономический кризис в которой будет лишь усугубляться.

Скажу больше — тут не поможет и отставка Никола Пашиняна. Армения обрекла себя на статус самой экономически отсталой, бесперспективной страны региона. Но произошло это не сейчас, а десятилетия назад, в течении которых длилась оккупация с ее стороны азербайджанских земель, в условиях которой наша страна не только экономически развивалась сама, но и выступала в качестве главного инициатора всех важнейших региональных проектов. Плоды от которых уже получили в Азербайджане, Грузии, Турции и еще получат во многих странах. Армении же придется сетовать на тех своих правителей, что не услышали голос разума и не согласились на все звучавшие на протяжении четверти века конструктивные предложения с азербайджанской стороны.