Группа климатических активистов в пятницу облила краской Палаццо Веккьо во Флоренции, отмывать фасад принялся в том числе мэр города Дарио Нарделла.

Как передает #, об этом сообщает местная газета la Nazione.

Действия активистов, как отмечается, были встречены со свистом со стороны многочисленных туристов. Свидетелем акта вандализма со стороны двух молодых людей стал сам Нарделла, который помог «заблокировать их», а затем стал очищать фасад от краски с другими людьми, в том числе прохожими, пишет la Nazione.

По случайности инцидент совпал с процессом реставрации статуй у парадного входа в здание, где располагается мэрия Флоренции, поэтому специалисты с губками и щетками оказались прямо на месте. Таким образом, краску, оказавшуюся смываемой, удалось быстро удалить, ущерба зданию она не нанесла.