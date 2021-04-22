ЕК намерена начать судебное разбирательство против AstraZeneca

Еврокомиссия готовится начать судебное разбирательство против производителя вакцин AstraZeneca из-за проблем с поставками вакцин странам ЕС, пишет газета Politico со ссылкой на пятерых дипломатов европейских стран.
Как сообщается, ЕК подняла этот вопрос на встрече послов в среду. По данным издания, в ходе встречи большинство представителей стран ЕС заявили, что поддержат подачу иска против компании из-за жалоб на то, что она не смогла доставить большое количество обещанных доз вакцины блоку.
Один из дипломатов пояснил, что суть судебного разбирательства состоит в том, чтобы обязать AstraZeneca предоставить вакцины, указанные в контракте компании с ЕС. Еще два дипломата заявили, что на текущей неделе наступит крайний срок, к которому страны ЕС должны дать отмашку на начало разбирательства в суде.(РИА Новости)