ЕК намерена начать судебное разбирательство против AstraZeneca

Один из дипломатов пояснил, что суть судебного разбирательства состоит в том, чтобы обязать AstraZeneca предоставить вакцины, указанные в контракте компании с ЕС. Еще два дипломата заявили, что на текущей неделе наступит крайний срок, к которому страны ЕС должны дать отмашку на начало разбирательства в суде.(РИА Новости)