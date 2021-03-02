Эйюб Кулиев представит Азербайджан на международном форуме

Главный дирижер и музыкальный руководитель Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета, Заслуженный артист Азербайджана, победитель международного конкурса дирижеров имени Артуро Тосканини, доцент Бакинской музыкальной академии Эйюб Кулиев получил приглашение от Всемирной ассоциации оперных театров и фестивалей — «OPERA EUROPE» на международный форум, который будет проходить 4 марта, сообщает #.
В рамках форума будут обсуждены организационные вопросы и программа крупного европейского музыкального проекта, Международного Дня Оперы — 25 октября 2021 года. В работе форума будут принимать участие музыкальные руководители и директора самых крупных оперных театров и оперных фестивалей мира.
Проект также проходит при поддержке такихизвестных организаций, как «Opera America», «Ópera Latinoamérica», Association for Opera in Canada (Canada), Réunion des Opéras de France (France), Deutscher Bühnenverien (DE), Association for Music Theatre Russia, Ópera XXI (Spain), Opera & Music Theatre Forum (UK) и Opera UK.
«Опера Европа» является одной их самых крупных и ведущих организаций в области оперной музыки, где представлены около 200 театров из 43 стран мира.
Пять лет тому назад Азербайджанский государственный академический театр оперы и балета стал официальным членом ассоциации.