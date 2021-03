Эйюб Кулиев представит Азербайджан на международном форуме

Главный дирижер и музыкальный руководитель Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета, Заслуженный артист Азербайджана, победитель международного конкурса дирижеров имени Артуро Тосканини, доцент Бакинской музыкальной академии Эйюб Кулиев получил приглашение от Всемирной ассоциации оперных театров и фестивалей — « OPERA EUROPE » на международный форум , который будет проходить 4 марта, сообщает #.

В ра мках форума будут обсуждены организационные вопросы и программа крупного европейского музыкального проект а, Международ ного Дня Оперы — 25 октября 2021 года. В работе форума будут принимать участие музыкальные руководители и директора самых крупных оперных театров и оперных фестивалей мира.

Проект также проходит при поддержке таких известных организаций , как « O pera America » , « Ópera Latinoamérica », Association for Opera in Canada (Canada), Réunion des Opéras de France (France), Deutscher Bühnenverien (DE), Association for Music Theat re Russia, Ópera XXI (Spain) , Oper a & Music Theatre Forum (UK) и Opera UK .

«Опера Европа» является одной их самых крупных и ведущих организаций в области оперной музыки, где представлены около 200 театров из 43 стран мира.