В последние дни остро встал вопрос всеобъемлющих санкций против РФ. Их уже можно называть именно такими. Пока что Россия еще не ощутила и малой толики того, что ждет ее, если она срочно не отведет войска и не постарается сделать всё для отмены этого глобального экономического бойкота. Про это уже много написано и сказано экспертами в разных областях. Общий вывод таков, что практически во всех сферах российского отечественного производства используются те или иные компоненты и технологии, ввозимые исключительно из-за рубежа. Это говорит о том, что через какое-то время «лягут» почти все промышленные предприятия, и сельское хозяйство.

Уже сейчас некоторые наблюдатели предупреждают, что не за горами и продовольственный кризис, и даже введение талонов на питание, карточной системы на покупку тех или иных продуктов. Страшный сценарий, конечно. По сути, возвращение в начало 90-х, когда СССР развалился, в магазинах всё исчезло, а новых связей и производств еще не было. Правда, тогда ситуацию относительно быстро выправило открытие границ бывших советских республик для импорта из-за рубежа. В сегодняшней России, напротив, импорт только закрывается. Как будут выкручиваться Путин и его команда, если не согласятся оставить Украину в покое?

На эти вопросы # ответил известный российский эксперт.

Егор Куроптев, политолог, директор представительства фонда «Свободная Россия» на Южном Кавказе (Тбилиси):

— Сам факт начала масштабной агрессии против Украины говорит о том, что Путину просто неинтересно, как и кто будет выкручиваться. Он знал какие будут санкции и шел на них намеренно ради своих амбиций захватить всех, кого сможет. Но сейчас он и страну разрушил, вместе с экономикой, и захватить никого не сможет, так как украинцы гоняют российскую армию, как тузик грелку. Снабжения нет, еды нет, ничего нет. Солдаты сдаются. Попадают в плен массово. Гибнут. Это реальность, которую устроил Владимир Путин.

Да, конечно, у него есть последнее средство — нажать на кнопку. Этот сценарий не исключен, так как Путин будет загнан в угол. Но тогда ответ будет решительным и уничтожающим. С точки зрения экономики, тут уже говорить поздно. Если он немедленно остановится, то еще есть шансы вернуть хоть что-то, если нет, санкции уже никто не отменит, а Украина пойдет в контрнаступление. Через недели и месяцы экономики не будет. Сейчас он ищет альтернативы через соседей. В Грузии сегодня пошли новости о поставках в Россию. В Армению едут российские компании, чтобы обходить санкции. Не могу сказать по Азербайджану. Нет пока данных. Будут пытаться как-то спасать, но смысл в том, что Путину плевать. Его же элиты должны немедленно убрать его от власти, остановить войну и молиться, чтобы Украина и весь мир пошли на уступки.