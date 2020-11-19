ЕГЭ, двойные дипломы, студенческие кредиты – чего ждать от законопроекта «О высшем образовании»?

В ближайшие дни в Комитет по науке и образованию Милли Меджлиса будет представлен законопроект «О высшем образовании». Для его подготовки была создана рабочая группа.

Возможно, что законопроект будет принят на осенней сессии, но если общественные обсуждения, предусмотренные после обсуждения в Милли Меджлисе, займут много времени, то принятие отложат до весны.

Заместитель председателя Общественного совета при министерстве образования Надир Исрафилов рассказал # о том, что необходимость принятия законопроекта «О высшем образовании» обсуждалась уже давно, но в этом году процесс подготовки к нему притормозила сначала пандемия, а затем война. Он подчеркнул, что закон «Об образовании» является рамочным и нужны отдельные законы по всем образовательным ступеням. Что касается законопроекта «О высшем образовании», то, как подчеркивает эксперт, высшее образование развивается наиболее быстрыми темпами, это надо учитывать и внедрять новшества, в которых есть необходимость.

«Нужно не только отразить те или иные моменты, касающиеся высшего образования, но и разработать рабочие механизмы. Отмечу, что наша страна является участником Болонского процесса, но далеко не все пункты этого процесса у нас работают. Одним из важнейших вопросов является вопрос признания дипломов азербайджанских вузов в других странах – участницах Болонского процесса.

Но с проблемами признания дипломов сталкивается не только Азербайджан, это общемировая проблема. Проблема в том, что сам Болонский процесс не совершенен. С одной стороны в нем говорится о том, что страны, подписавшие его, должны следовать единым требованиям, ведь цель – создание единого европейского образовательного пространства, с другой — что речь лишь о рекомендациях, то есть они не носят обязательного характера. Некоторые страны отказались от участия в Болонском процессе», – сказал Исрафилов.

По его словам, наши вузы интегрируются в международное образовательное пространство, заключая двусторонние соглашения с вузами других стран, внедряя двойные дипломы, обмениваясь студентами. Но это все должно найти отражение в законе.

По его мнению, вряд ли в обозримом будущем удастся добиться признания дипломов наших вузов во всех европейских странах, но над этим надо работать.

«Сейчас и внутри нашей страны одни вузы котируются и их выпускников охотно берут на работу, а какие-то вузы считаются непрестижными. Если внутри Азербайджана такое неоднозначное отношение к дипломам, что можно ожидать за границей? Чтобы наши дипломы признавали, нужно повысить престиж отечественных вузов, чтобы они улучшили свое положение в международном рейтинге. А для этого нужны научные публикации, новаторские идеи и т.д., ведь оценка происходит по целому ряду критериев. Вообще важно, чтобы наши вузы больше внимания уделяли научной деятельности», – подчеркнул эксперт.

Нужно в законопроекте обратить внимание и на строительство кампусов, данный процесс пошел, но у большинства вузов их по-прежнему нет. Давно пора отразить и момент, касающийся студенческих кредитов, ведь именно их отсутствие мешает немалому проценту студентов получить высшее образование.

Необходимо, как говорит Исрафилов, поднять вопрос о том, чтобы учителя считались госслужащими, и сделать акцент на повышении престижа этой профессии.

Еще один важный момент- внедрение единого государственного экзамена (ЕГЭ). По словам Исрафилова, он применяется во многих странах, в том числе в соседней России. У нас раньше внедрение ЕГЭ было невозможно из-за того, что выпускные экзамены в школах курировало Минобразования, а вступительный –Государственная комиссия по приему студентов (сейчас Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ). На сегодняшний день и те и другие экзамены проводятся ГЭЦ, и внедрению ЕГЭ ничто не мешает.

«В двухступенчатой системе сдачи экзаменов нет смысла. Они изматывают абитуриентов и физически, и психологически. Только сдали одни экзамены, тут же надо готовиться к другим. Сдали другие экзамены, и вскоре уже учебный год, так что вчерашние школьники совсем не успевают отдохнуть. ЕГЭ в данном случае будет оптимальным вариантом», – считает Исрафилов.

По его словам, с принятием законопроекта не нужно торопиться, так как главное учесть все моменты, чтобы потом не пришлось вносить исправления. Проект будет представлен на суд общественности и экспертов, и те выскажут свои мнения, замечания и предложения. Тогда будет понятно, что в нем лишнее, а что, наоборот, нужно добавить.