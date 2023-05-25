Украине стоит ждать от стран-членов НАТО более четкой позиции в рамках саммита Североатлантического альянса, который состоится летом в Литве, заявила заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд, передает «Европейская правда». По ее словам, речь идет о поддержке Киева со стороны блока.

«Думаю, что в Вильнюсе Украина может ожидать более четкого выражения того, что мы уже говорили. Что мы поддерживаем Украину, которая все больше становится демократической и сильной», — отметила Нуланд в ответ на вопрос о том, чего ждать Киеву от саммита НАТО в Литве.

Как указала заместитель главы Госдепа, альянс готов помогать Украине в долгосрочной перспективе, об этом говорят все государства-члены. Она также добавила, что можно рассчитывать на продолжение сотрудничества в сфере разведки и кибербезопасности.

«Украинцы увидят эти мощные отношения между НАТО и Украиной», — подчеркнула Нуланд, так и не уточнив, стоит ли Киеву ждать каких-то продвижений по треку вступления в НАТО на саммите блока.