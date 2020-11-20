Джозеф Байден отмечает день рождения

Демократ Джозеф Байден, объявивший о победе на выборах президента США, отмечает в пятницу день рождения — ему исполняется 78 лет.

Как передает ТАСС, советники политика не сообщили, как именно он собирается отметить эту дату. Политик пока не получил официального признания избранным президентом со стороны Управления по общим вопросам администрации, однако, согласно оценкам ведущих американских СМИ, он заручился поддержкой более 270 выборщиков, голоса которых необходимы ему для победы над действующим президентом Дональдом Трампом, не признавшим поражения.

На протяжении всей предвыборной кампании республиканцы поднимали вопрос о возрасте Байдена, а 74-летний Трамп запустил в политический оборот прозвище «Сонный Джо», однако столь солидный возраст не исключение для американских политиков. 40-й президент США Рональд Рейган вступил в должность всего за несколько дней до 70-летия и покинул пост незадолго до 78-летия, 34-й президент Дуайт Эйзенхауэр и 7-й президент Эндрю Джексон завершали пребывание в Белом доме в 70-летнем возрасте, а 41-й президент Джордж Буш-старший покинул Белый дом в 68 лет.