Джордж Флойд скончался от механической асфиксии или удушья

Врачи назвали причину смерти афроамериканца Джорджа Флойда, гибель которого вызвала массовые акции протеста в США. Об этом сообщает Reuters.

Так, согласно заключению медиков, американец скончался от механической асфиксии или удушья, кислородного голодания.

Врачи отметили, что по результатам независимого вскрытия можно сделать вывод, что смерть Флойда стала итогом убийства.

25 мая сотрудники полиции Миннеаполиса задержали афроамериканца Джорджа Флойда. При задержании полицейский встал коленом на шею мужчины. Флойд кричал, что задыхается, но сотрудники правопорядка не обращали на это внимания. В итоге мужчина скончался в реанимации. Это вызвало массовые протесты и беспорядки в США.