Джонсон собрался сменить главу МИД Британии — Financial Times

Премьер-министр Британии Борис Джонсон может сменить главу МИД страны в следующем году. Об этом сообщает газета Financial Times.

Такое решение Джонсон может принять на фоне запланированных кадровых изменений в составе правительства.

На данный момент главу внешнеполитического ведомства занимает Доминика Рааба.

СМИ отмечает, что основным кандидатом на место нового министра может стать бывший глава Минфина Саджид Давид.

При этом Рааб может быть назначен на место министра по особым поручениям, на котором на данный момент находится канцлер герцогства Ланкастерского Майкл Гоува.