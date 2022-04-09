Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, который сейчас находится с визитом в Киеве, прошлись по улицам столицы. Видео опубликовано в Facebook Зеленского, а также на YouTube «24 канала».

Политики в сопровождении охраны вышли с Банковой, прошлись по Крещатику, здороваясь со встречными киевлянами, прогулялись по Майдану и посетили Колокол Достоинства на аллее Героев Небесной Сотни. Во время прогулки они встретили девушку, которая захотела подарить Зеленскому и Джонсону кувшины в виде керамических петушков. По ее словам, она купила их в Польше для друзей, и они стояли на шкафчике в Бородянке – одном из населенных пунктов Киевской области, очень сильно пострадавшем от нашествия российских оккупантов.

«Делаем все, чтобы наша следующая встреча с Борисом Джонсоном прошла уже под мирным украинским небом», – подписал видео президент. (gordonua.com)