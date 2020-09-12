Джонсон призвал защитить страну от угрозы ее расчленения Евросоюзом

Британское правительство считает, что соглашение о Brexit в его нынешнем виде дает Евросоюзу теоретическую возможность уничтожить «экономическую и территориальную целостность» Соединенного Королевства

В статье, опубликованной 11 сентября в The Daily Telegraph, премьер-министр Борис Джонсон предупредил об угрозе расчленения страны и призвал британский парламент одобрить спорный законопроект, позволяющий этой угрозы избежать.

Как пояснил глава правительства, в ходе находящихся сейчас в тупике торговых переговоров между Лондоном и Брюсселем выяснилось, что в случае их срыва ЕС готов настоять на неприемлемом для королевства толковании одного из разделов соглашения о Brexit. Речь идет о протоколе по Северной Ирландии, в котором оговариваются общие принципы перемещения товаров через прозрачную границу между Республикой Ирландия, входящей в ЕС, и Северной Ирландией, являющейся частью покинувшего Евросоюз Соединенного Королевства.

«Если мы не согласимся на условия Евросоюза, он установит полноценную таможенную границу в Ирландском море, прибегнув к радикальному толкованию протокола по Северной Ирландии. Нам сообщают, что ЕС не только введет тарифы на товары, следующие в Северную Ирландию из Великобритании, но и может остановить поставки продовольствия по этому маршруту», — написал Джонсон.

По его словам, утверждая срочно составленный протокол в прошлом году, британское правительство не верило в то, что Брюссель может воспользоваться отсутствием конкретики в его формулировках, чтобы начать торговую «блокаду части Соединенного Королевства» или «угрожать уничтожением экономической и территориальной целостности» государства. Джонсон заявил, что Лондон не допустит наличия «у международной организации даже теоретической возможности расчленить страну», а новый законопроект о внутреннем рынке является страховкой на случай подобной попытки, так как не допускает превратного толкования протокола со стороны ЕС.

«Так давайте же избавимся от любой возможности для недопонимания. Избавимся от угрозы для самой основы Соединенного Королевства. Заставим ЕС отказаться от своих угроз и утвердим билль, укрепив нашу переговорную позицию и защитив страну», — пишет Джонсон в заключительной части своего послания.

Напомним, что в среду правительство Джонсона представило парламенту законопроект (билль) о внутреннем рынке, призванный регулировать торговые отношения между составными частями Соединенного Королевства с момента завершения переходного периода после Brexit 31 декабря 2020 года (lenta.ru)