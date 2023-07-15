Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выступил с эмоциональным обращением к странам НАТО, в котором призвал их «проявить силу, прекратить сотрясать воздух и прокрастинировать, и как можно скорее принять Украину в НАТО». Его статья опубликована в газете Daily Mail.

«Они должны были быть сильными. В этом весь смысл НАТО. <…> Они должны были показать, что страны НАТО признают безмерность украинской жертвы и обязательства, которые она накладывает на нас, Запад», — заявил политик.

В своем обращении Джонсон выразил мнение, что Украина никак не спровоцировала начало войны, а также обвинил Россию в систематических военных преступлениях в отношении мирного населения и пленных.

«Лидеры НАТО должны были выразить свое коллективное уважение и благодарность за героическое сопротивление Украины в борьбе, в которой ни один солдат НАТО не был ранен или убит, потому что мы в странах НАТО знаем — и постоянно говорим — что Украинцы борются за всех нас», — подчеркнул Джонсон.

По его словам, НАТО нужно принять дорожную карту вступления Украины в НАТО. Единственное, что невозможно — принятие Украины в НАТО во время вооруженного конфликта.

«Нам нужны были только слова о том, что присоединение может быть запущено, как только закончится война, с осознанием того, что это может случиться в следующем году», — заявил бывший британский премьер-министр.