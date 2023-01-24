Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, на днях посетивший Украину, призвал страны Запада немедленно предоставить Киеву всё вооружение, которое просят власти Украины для борьбы с российской агрессией.

В колонке, опубликованной в британской газете Daily Mail, Джонсон описал свои впечатления от посещения пригородов Киева Бучи и Бородянки. Он побывал там в субботу в сопровождении президента Украины Владимира Зеленского. В ходе российского наступления на Киев в феврале и марте прошлого года там погибли сотни мирных жителей.

По мнению Джонсона, немедленные поставки странами Запада сотен танков и другого тяжелого вооружения Украине могут быстро привести к краху российской обороны, освобождению оккупированных территорий и завершению войны. «Какого чёрта мы ещё ждём?» – задаёт вопрос Джонсон, указывая, в частности, на нерешительность Германии по вопросу о поставках Украине танков «Леопард».

«Где западному миру нужны сейчас танки? Защищать Северный Рейн-Вестфалию? Охранять Теннесси? Ездить по деревням в Уилтшире?» – с иронией спрашивает Джонсон. «Чем быстрее мы поможем украинцам достичь неизбежной победы, тем быстрее весь мир сможет начать приходить в себя после катастрофы, которую устроил Путин», – считает бывший британский премьер.

Джонсон также призвал к быстрому одобрению решения о принятии Украины в НАТО, а также к поставкам Киеву других видов оружия, включая боевые самолёты. Как пишет британский премьер, он «ни на йоту» не верит утверждениям о том, что поставки оружия и наступление Украины приведут к ядерному удару со стороны России. На возможность применения ядерного оружия намекали высокопоставленные российские чиновники, такие как Дмитрий Медведев и Вячеслав Володин. По мнению Джонсона, если президент России Владимир Путин использует ядерное оружие, это станет катастрофой для него самого – против него выступят Китай и обычные граждане России. (svoboda.org)