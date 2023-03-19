Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пообещал предоставить доказательства невиновности по «ковидной» вечеринке, которая произошла во время действия локдаунов, сообщает газета The Telegraph.

В конце мая 2022 года Джонсон в ходе выступления с речью перед началом заседания в Палате общин взял на себя ответственность за проведенные на Даунинг-стрит вечеринки во время локдауна в 2020 году. Он признался, что «ненадолго» посетил эти мероприятия, чтобы поблагодарить своих коллег за их вклад в борьбу с пандемией коронавируса.

Отмечается, что теперь Джонсон собирается оспорить эти заявления, в качестве доказательства предоставив сообщения от своих советников, которые утверждали, что посещение таких вечеринок не будет нарушением антиковидных правил.