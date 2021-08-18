Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обсудил ситуацию в Афганистане с президентом США Джо Байденом. Об этом говорится в сообщении, распространенном во вторник вечером премьерской канцелярией на Даунинг-стрит, 10, передает ТАСС.

«Премьер-министр и президент Байден согласились с необходимостью совместных усилий международного сообщества для предотвращения гуманитарного кризиса в Афганистане. Премьер-министр изложил планы по увеличению объемов оказываемой региону гуманитарной помощи и переселению беженцев», — говорится в документе.