Джонсон назвал число получивших первые прививки от COVID-19 британцев

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в субботу, 19 декабря, заявил, что в стране от коронавируса уже привились 350 тыс. человек. Соответствующее заявление политик сделал в ходе пресс-конференции, сообщает Sky News.

При этом он объявил о введении в Лондоне и на юго-востоке страны новых максимальных ограничений из-за коронавируса. В частности, британцам запретили собираться вместе на Рождество. Также снова приостановят работу непродовольственные магазины, спортивные залы и ряд предприятий сферы услуг. Граждан призвали не выходить из дома без крайней необходимости.

По словам Джонсона, выявленный в стране новый тип коронавируса на 70% заразней других вариантов SARS-CoV-2.

18 декабря Bloomberg сообщало, что первые прививки от коронавирусной инфекции в мире сделали более 1,1 млн человек в четырех странах. Среди этих стран была и Великобритания, где, по данным агентства на 15 декабря, первые дозы вакцины от инфекции получили 137,8 тыс. человек.