Джонсон назвал число получивших первые прививки от COVID-19 британцев

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в субботу, 19 декабря, заявил, что в стране от коронавируса уже привились 350 тыс. человек. Соответствующее заявление политик сделал в ходе пресс-конференции, сообщает Sky News.

При этом он объявил о введении в Лондоне и на юго-востоке страны новых максимальных ограничений из-за коронавируса. В частности, британцам запретили собираться вместе на Рождество. Также снова приостановят работу непродовольственные магазины, спортивные залы и ряд предприятий сферы услуг. Граждан призвали не выходить из дома без крайней необходимости.

По словам Джонсона, выявленный в стране новый тип коронавируса на 70% заразней других вариантов SARS-CoV-2.

18 декабря Bloomberg сообщало, что первые прививки от коронавирусной инфекции в мире сделали более 1,1 млн человек в четырех странах. Среди этих стран была и Великобритания, где, по данным агентства на 15 декабря, первые дозы вакцины от инфекции получили 137,8 тыс. человек.

8 декабря Великобритания начала вакцинацию от коронавируса. Страна стала первой из западных государств, начавших прививать своих граждан. В приоритетном порядке прививки сначала делают людям из групп риска, определенных правительством. Для этого используется препарат компаний Pfizer и BioNTech. Вакцинация добровольная, бесплатная и будет осуществляться по приглашению. При этом ранее неоднократно фиксировались побочные действия от данного препарата.
По данным международного статистического бюро Wordometer, в Великобритании на сегодняшний день выявлено 2 004 219 случаев коронавируса, скончались 67 075 человек (lenta.ru)
| 2020-12-19T22:45:31+04:00 19 декабря 2020, 23:14|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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