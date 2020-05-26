Джоан Роулинг объявила дату выхода новой книги для детей

Британская писательница Джоан Роуинг объявила в Твиттере, что в ноябре этого года выпустит новую книгу для детей «The Ickabog» («Икабог»), которую написала более десяти лет назад. Она сразу предупредила, что эта история не связана с Гарри Поттером и другими работами.

«Я всегда хотел опубликовать эту сказку, но после последнего Поттера я занималась двумя романами для взрослых, и решила выпустить их раньше. До недавнего времени единственные люди, которые слышали «The Ickabog» были мои младшие дети», — рассказала писательница. Роулинг сообщила, что до осени главы повести будут каждую неделю бесплатно размещать на сайте , посвященном изданию, чтобы детям и родителям было веселее проводить время на карантине. Первые две уже доступны для чтения. Затем книгу опубликуют в печатном виде, а также ее аудиоверсию. О сюжете мало, что известно. Писательница намекнула, что эта история «об истине и злоупотреблении властью».(РИА Новости)