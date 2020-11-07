Джо Байден следующий президент США

Кандидат от демократов Джо Байден заручился 284 голосами выборщиков и, таким образом, обеспечил себе победу на выборах президента США, сообщает CNN. Для победы достаточно 270 голосов.

Последние необходимые голоса выборщиков кандидат получил, как пришли результаты из штата Пенсильвания, где со вторника продолжался подсчет голосов.

При этом данные нельзя считать окончательными, поскольку ранее штабы объявили о решении идти в суды из-за результатов в отдельных штатах. Сторонники Дональда Трампа настаивали на пересмотре данных в Пенсильвании, Джорджии, Аризоне, Мичигане и Висконсине. Окружение Байдена обещало защищать интересы своего кандидата в этих штатах. (РБК)