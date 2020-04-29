Джиджи Хадид и Зейн Малик ждут ребенка

Супермодель Джиджи Хадид и ее бойфренд певец Зейн Малик ждут первенца, сообщает TMZ со ссылкой на источники, близкие к паре.

По их данным, 25-летняя модель находится на 20 неделе беременности.

Будущие родители и их семьи очень взволнованы данным событием, рассказали знакомые пары.

Хадид и Малик начали встречаться в 2015 году. Однако до сегодняшнего дня пара два раза расходилась и снова сходилась. Последний раз слухи о том, что Хадид и Малик снова возобновили отношения, стали появляться в январе 2020 года. 23 апреля на странице модели в Instagram появилось видео с ее дня рождения, на котором присутствует певец.

| 2020-04-29T04:09:03+00:00 29 апреля 2020, 08:46|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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