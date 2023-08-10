10 августа 2023 года министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов принял посла Литовской Республики в Азербайджанской Республике Эгидиуса Навику в связи с окончанием срока дипломатической деятельности в нашей стране.

Как передает #, об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел.