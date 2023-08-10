10 августа 2023 года министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов принял посла Литовской Республики в Азербайджанской Республике Эгидиуса Навику в связи с окончанием срока дипломатической деятельности в нашей стране.
Как передает #, об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел.
На встрече были обсуждены вопросы, стоящие на повестке дня нынешнего сотрудничества между Азербайджаном и Литвой, а также текущая ситуация в регионе.
Министр Джейхун Байрамов поблагодарил посла Эгидиуса Навикаса за усилия по развитию отношений между Азербайджаном и Литвой в период его дипломатической деятельности в нашей стране и пожелал ему успехов в дальнейшей деятельности.
Посол Эгидиус Навикас поблагодарил министра Джейхуна Байрамова за теплый прием.
На встрече также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.