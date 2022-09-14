В среду, 14 сентября, по инициативе иранской стороны состоялся телефонный разговор между министрами иностранных дел Азербайджана и Ирана — Джейхуном Байрамовым и Хосcейном Амиром Абдоллахианом.

Подчеркнув, что в ответ на провокацию Армении, угрожающую территориальной целостности Азербайджана, азербайджанскими вооруженными силами были приняты ответные меры, глава МИД Азербайджана отметил, что в ходе предотвращения провокации погибли 50 азербайджанских военнослужащих, в то время как на освобожденных территориях ведутся восстановительные работы, а также предпринимаются попытки нормализации отношений между двумя государствами. Джейхун Байрамов довел до сведения иранского министра, что эта провокация Армении серьезно подорвала мирный процесс.

В свою очередь, министр иностранных дел Ирана заявил, что напряженность между Азербайджаном и Арменией вызывает беспокойство, и отметил, что регион не готов к новому конфликту.

По его словам, для Ирана важна территориальная целостность и неприкосновенность международных границ стран региона. Абдоллахиан также заявил, что Тегеран выступает за мирное урегулирование вопросов между Азербайджаном и Арменией посредством переговоров, и Иран готов оказать в этом свою помощь.