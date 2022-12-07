7 декабря министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов встретился с новоназначенным послом Французской Республики в нашей стране Анн Буайон.

Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел.

Джейхун Байрамов принял копии верительных грамот посла и пожелал ей успехов в дальнейшей деятельности.

Стороны обсудили текущее состояние азербайджано-французских отношений, региональную ситуация, нормализацию отношений между Азербайджаном и Арменией, мирную повестку и другие вопросы.

Министр подчеркнул, что озвученные Францией предвзятые мнения и принятые в парламенте страны резолюции наносят удар по азербайджано-французским отношениям и не вносят вклад в мирный процесс.

Посол Анн Буайон поблагодарила министра Джейхуна Байрамова за прием и сказала, что будет стремиться к развитию отношений.