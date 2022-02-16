16 февраля 2022 года состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым.

Как сообщили в Управлении пресс-службы МИД, в ходе беседы министры обсудили актуальные вопросы повестки дня двустороннего сотрудничества, обменялись мнениями в связи с мероприятиями, которые будут проведены по случаю отмечаемого в этом году 30-летия установления дипломатических отношений между двумя странами.

Министры обсудили ситуацию в регионе, вопросы выполнения трехсторонних заявлений, обменялись мнениями по ситуации вокруг Украины.

В ходе разговора было обсуждено также сотрудничество в рамках председательства Азербайджана на Форуме по сотрудничеству в области безопасности ОБСЕ.