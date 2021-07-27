Глава американской частной аэрокосмической компания Blue Origin и основатель интернет-ретейлера Amazon Джефф Безос предложил Национальному управлению США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) 2 миллиарда долларов в обмен на контракт на разработку посадочного модуля для лунной программы Artemis. Об этом говорится в письме Безоса к директору НАСА Биллу Нельсону, опубликованном на сайте компании Blue Origin.

В документе сообщается, что Blue Origin покроет бюджетный дефицит программы разработки пилотируемого посадочного модуля, отказавшись от платежей в этом году и в двух последующих на общую сумму до двух млрд долларов. При этом, уточняется в письме, подразумевается не отсрочка, а полный отказ от требований.

Безос обратился к главе НАСА с просьбой позволить его компании за свой счет участвовать в разработке и запуске элемента лунного посадочного модуля. Расходы он оценивает более чем в миллиард долларов. Взамен самый богатый человек планеты хочет получить контракт с фиксированной ценой за услуги Blue Origin и предлагает покрыть перерасходы при его выполнении.