Хавьер Дзанетти считает Лионеля Месси лучшим футболистом в истории.

– Кто, по вашему мнению, является лучшим футболистом всех времен?

– Месси, несомненно, – сказал бывший футболист сборной Аргентины. Месси не нужно выигрывать чемпионат мира, чтобы называться великим, хотя эта привязка есть всегда. Просто посмотрите на его впечатляющие показатели.

Я думал о себе так же: главное – это путь, который человек прошел, чтобы добраться до определенного уровня, отдав все.

Вы всегда сравниваете Марадону с Месси, а я говорю, что мы – аргентинцы – должны гордиться тем, что у нас было два таких игрока», – сказал бывший футболист сборной Аргентины. (sports.ru)