Дышит на ладан: переживет ли малый и средний бизнес вторую волну пандемии?

О том, что осенью – зимой стоит ждать вторую волну пандемии коронавируса говорили многие эксперты. И действительно, количество заболевших стало расти так быстро, что цифры достигли критических показателей. Несмотря на это, многие до последнего не верили в то, что будет введен локдаун, ведь бизнес и граждане только начали оправляться от последствий первого локдауна.

Но это все-таки произошло. Деятельность ряда сфер разрешена, однако большинство граждан вынуждено будет месяц сидеть дома, выходя из своего жилища максимум на три часа после получения sms-разрешения. При этом не факт, что жесткий карантин потом не продлят или не повторят через какое-то время. Те, кто лишились работы из-за карантина, получат от государства 190 манатов, но, как всегда, немало безработных останется по тем или иным причинам за бортом этой финансовой помощи.

Экономист Натиг Джафарли заявил #, что азербайджанская экономика очень сильно пострадала от карантинного режима, который начался в середине марта и практически беспрерывно продолжался. Были временные послабления, но они не давали возможности малому и среднему бизнесу полностью восстановиться. Когда отменили карантинный режим, было с 27 сентября введено военное положение. По словам Джафарли, комендантский час также негативно повлиял на бизнес, ведь после 21:00 нельзя было находиться на улице, и к 20:00 все объекты уже сворачивали свою работу.

«Мало компаний малого и среднего бизнеса выживут в таких условиях, большинство не сможет в следующем году возобновить работу. Это связано с огромными убытками, большим количеством неразрешенных проблем, связанных с арендной платой, кредитами, которые до сих пор не решены. Малый и средний бизнес создает сотни тысяч рабочих мест. Наше правительство считает официальные рабочие места, но в нашей стране вышеупомянутый бизнес по ряду причин создает и нелегальные рабочие места. Не говорю, что это хорошо, но благодаря такой работе многие люди имели хотя бы какие-то средства к существованию» –говорит он.

По словам Джафарли, социальные выплаты безработным правительство выдает по непонятной схеме. Было объявлено о том, что эти деньги опять получат те, кто в апреле и мае прошли регистрацию на соответствующем портале и чьи заявки были одобрены, но прошло немало времени, и появились новые безработные. Потому число людей, получающих пособие от государства, должно быть увеличено.

Жесткие карантинные меры скажутся на бизнесе и экономике в целом негативно, и это неизбежно, уверен доктор экономических наук, профессор UNEC Эльшад Мамедов.

«С начала этого года резко снизилась деловая активность в связи с мировым экономическим кризисом и карантином. Государству необходимо предпринять стимулирующие меры по поддержке покупательной способности населения. В ином случае, мы можем столкнуться с дестимулированием и демотивацией экономического развития, а это может вызвать цепную реакцию в виде банкротств, невыплат, проблем в банковском секторе», – сказал он.

И так с осени, по словам экономиста, должны были начаться выплаты по замороженным кредитам, но в нынешних условиях требовать от бизнеса выплаты по графику будет проблематично, а это означает рост проблемных кредитов и неплатежей в экономике.

Малый и средний бизнес должен получить существенные субсидии. Меры поддержки, в том числе меры налогово-фискальной поддержки, предпринятые весной, сказались на бизнесе позитивно. Но сейчас, как говорит Мамедов, этих мер будет недостаточно, нужно смягчение кредитной нагрузки для бизнеса и работа по адресному снабжению реального сектора экономики доступным инвестиционным ресурсом.

«Я более чем уверен, что роль государства в области денежно-кредитной и налогово-бюджетной политики должна быть приоритетной. Не исключаю, что может быть придется принимать более жесткие решения с точки зрения ужесточения государственного контроля в экономике. Это является адекватным ответом на существующие вызовы в экономике. Нужно увеличить роль государства в банковском секторе. Он должен быть перенаправлен в сторону производства, снабжения инвестиционными ресурсами экономики, чтобы реальный сектор экономики остался хотя бы на том уровне, на котором он находился до экономического кризиса», – подчеркнул он.

Председатель центра исследований устойчивого развития Нариман Агаев также считает, что из-за локдауна, особенно если он затянется, произойдет общий спад экономики. Сейчас она держится преимущественно за счет продажи нефти и экспорта сельскохозяйственных культур, таких как томаты.

«Сейчас строительный сектор практически умер. О туристическом секторе и говорить не приходится. Объекты общественного питания какие-то закрылись, какие-то еле выживают. То, что они зарабатывают за счет доставок на дом, это мизер по сравнению с тем, что они зарабатывали на посетителях», – сказал эксперт.

Как отмечает Агаев, многие специалисты говорят о том, что карантин в той или иной форме будет до апреля-мая следующего года. Сейчас о каких-то конкретных сроках говорить нельзя. Он считает, что будет и третья волна пандемии:

«Некоторые уверены, что вакцинация решит проблему, но это будет не скоро, скорее всего, в конце весны 2021 года. Чтобы от вакцинации был толк, вакцину должны сделать 70-75% населения страны. Но, в целом, мне кажется, что угроза коронавируса сильно преувеличена, да, он опасен, однако если посмотреть на цифры статистики, то станет видно, что в Азербайджане в прошлом году от инфекционных заболеваний умерло чуть меньше людей, чем в этом. Паники больше, чем реальной угрозы. Но проблема в том, что далеко не все больные обращаются за медицинской помощью, а занимаются самолечением».

Локдаун, по его словам, только усилит социальное напряжение. «Если в семье безработные и муж, и жена, то социальное пособие получит только один из них. Даже двое не проживут на эти деньги, что говорить о семьях с детьми? Увеличится количество разводов и суицидов.

Сейчас в стране появилась новая статья расходов: восстановление освобожденных территорий, выделение средств семьям шехидов, и увеличение числа безработных будет большой нагрузкой для экономики», – говорит Агаев.

Экономист Фуад Ализаде настроен более оптимистично. Он уверен, что строгий карантин через месяц будет отменен, а в скором времени будет вакцинация населения от коронавируса. По его мнению, бизнес в определенной степени успел приспособиться к новым условиям и переживет вторую волну, легче, чем первую.