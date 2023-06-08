В Канаде зафиксировано несколько сотен лесных пожаров – десятки тысяч канадцев эвакуированы, дым накрыл американские города, жителям раздают респираторы.

По признанию местных властей, около ста пожаров на востоке Канады вышли из-под контроля. Сообщается, что среди людей жертв нет, однако 20 тысяч жителей были вынуждены покинуть свои дома. Столицу Оттаву и крупнейший город страны – Торонто – заволокло дымом.

Дым дошёл и до городов США. Десятки миллионов американцев получили предупреждения о плохом качестве воздуха – жителей восточного побережья просят оставаться дома. Из-за дыма в городах отменены авиарейсы, театральные постановки, спортивные состязания, уличные экскурсии. По данным компании IQAir, сейчас в Нью-Йорке самое плохое качество воздуха среди крупных городов мира. (svoboda.org)