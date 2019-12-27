Двоевластие в Ливии: найдут ли общий язык Турция и Россия?

Отношения между Россией и Турцией можно оценивать по-разному. Хотя Путин и Эрдоган по ряду причин имеют взаимопонимание по некоторым геополитическим вопросам, но с другой стороны, интересы стран везде, где только можно, расходятся. Сирия, курды, Ирак, а сейчас еще и Ливия.

После начала наступления Хафтара на Триполи, из разных источников политической элиты Турции начали поступать заявления о возможном вводе войск в Ливию. Данный вопрос был поднят в парламенте, где большинство состоит из коалиции ПСР-ПНД (партия справедливости и развития и Партия национального движения), и особых возражений по этому поводу не было.

Во время выступления в Анкаре Эрдоган заявил, что в январе, когда законодатели возобновят работу, направит в парламент запрос об отправке турецких военных в Ливию.

«Как только откроется парламент, мы первым делом направим туда запрос об отправке войск. Если нам поступит соответствующее приглашение [со стороны Триполи об отправке войск], то мы его примем», — сказал он. При этом он отметил, что «в отсутствие запроса из Триполи военные никуда не поедут».

Подобные действия открыли еще один фронт российско-турецких отношений, по которым стороны будут долго обсуждать, спорить, договариваться. Что не совсем благоприятно ни для одной из стран. Как отмечает американская газета The Wall Street Journal Турция пытается убедить Россию сотрудничать в Ливии, после того как они смогли разделить контроль над территориями в северной Сирии.

«Турция хотела бы установить некоторую форму координации с Россией в отношении Ливии. Москву можно убедить вывести российских наемников, сражающихся вместе с Хафтаром», — добавила газета.

С другой стороны активность Турции начала приносить результаты. Как отмечает эксперт по Ближнему Востоку Кирилл Семенов: «Алжир начал оказывать прямую помощь ПНС Сарраджа, как минимум, обеспечивая доставку грузов со своей территории в Мисурату. Теперь же можно говорить, что и Тунис примкнул к группе внешней поддержки ПНС. Пресс секретарь ЛНА Мисмари, как положено прямо по-солдатски, не отягощая себя мышлением (иных кадров в ЛНА не держат) раскрыл все карты, наехав на Тунис, что даже, если там были какие то сомнения по поводу того стоит ли поддерживать ПНС, то теперь их точно не осталось», — отметил эксперт.

В своем выступлении в Тунисе президент Турции заявил, что Тунис, Алжир и Катар должны участвовать в берлинской конференции по урегулированию ливийского кризиса.

«Абсолютно верное замечание. Иначе состав берлинский конференции будет больше похож на клуб поддержки Хафтара»,- отмечает Семенов.

Учитывая риски дальнейшего обострения ситуации в Ливии, и долгие официальные процедуры отправки войск, генерал Хафтар вместе со своими союзниками может пойти в наступление. Турция может просто не успеть из-за сложных процедур. Не исключается сценарий, когда сама Турция может создать и отправить в Ливию частные военизированные структуры, но это еще больше запутает ситуацию, ибо за частные военные структуры государство, как правило, ответственность не несет. К такому примеру можно отнести российскую ЧВК «Вагнер», существование которой Кремль официально отрицает, но о существовании которой все знают. Другое название «Вагнера» среди экспертного сообщества – «ихтамнет».

Отдельная тема – насколько формат переговоров Турция-Россия по Ливии будет эффективен. За правительством Ливии стоит маленький Катар, но с огромными деньгами и имперскими амбициями, а потому для более эффективного противодействия ему нужна Турция. За Хафтаром стоит Саудия, которая в своих целях использует Египет и Россию. Иными словами, гражданская война в Ливии – это война не России и Турции, а скорее всего Катара и Саудии, а потому субъектность Эрдогана и Путина в этом конфликте не настолько велика, как может показаться на первый взгляд.

Параллельно развитию ситуации в Ливии, правительственные войска Сирии (читай Россия и Иран) пошли в наступление в провинции Идлиб, тем самым нарушив сочинский меморандум, который был достигнут несколькими месяцами ранее. Отсюда пошли уже и первые конвои беженцев и так далее. Для России приход Турции в Ливию крайне неблагоприятен, так как если Анкара там будет по официальному приглашению, то Ливия станет зеркальным отражением Сирии, где Москва находится по приглашению Асада.

Об официальной позиции Кремля по ЧВК «Вагнер» известно всем – «ихтамнет», «они не существуют». Для России, где по конституции такая организация запрещена – это крайне неприятная тема. Но друг и союзник Эрдоган разоблачает «своих» на каждом шагу и только за последний месяц он об этом заговаривал трижды. Что, скорее всего, оставит свой отпечаток во взаимоотношениях с Москвой.

Кремль уже отреагировал на заявление Эрдогана. «Вмешательство третьих стран в ситуацию в Ливии не поможет урегулированию конфликта, на территории страны действуют наемники из разных стран», — заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передают росСМИ.

В условиях, когда Эрдоган ругается с НАТО, ЕС, США, и даже с китайцами, а сейчас и с Россией, сложно представить, на что он надеется, ибо достичь своих целей ему будет все сложнее, а политика станет все запутаннее.