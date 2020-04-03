Двоевластие или Что такое путинские каникулы

Который раз убеждаешься, насколько точную характеристику дал России Фёдор Тютчев в своем философском миниатюрном четверостишии. И правда, «Умом Россию не понять, Аршином общим не измерить». В то время как весь мир сидел взаперти дома, россияне жарили шашлыки на природе с детьми и друзьями. И такую гульбу с размахом разрешил им не кто иной, как человек по воле судьбы взявший ответственность за этот народ перед Богом и Конституцией, отпустив их на недельные каникулы в самый разгар пандемии.

В период, когда все первые лица государств принимали усиленные меры по противодействию коронаинфекции, российский президент Владимир Путин сначала уехал подальше от коронавируса на Валдай, потом провел пиар-акцию, облачившись в костюм «коронавта», и сразу же после этого отпустил всю Россию на недельные каникулы. И это в то время, когда все мировые лидеры принимали беспрецедентные меры по борьбе с коронавирусом и объявляли карантин на государственном уровне, принимали решения по оказанию финансовой поддержки оказавшемуся не у дел по причине чрезвычайных обстоятельств населению. Путин же только 25 марта удосужился выступить, причем в редком для себя формате телевизионного обращения к россиянам, и объявил всю следующую неделю нерабочей, а заодно отложил и свое «помазание на царство». Ну и сказал что-то про социальные выплаты и налогооблажение бизнеса, что отношения к ситуации вообще не имело. Действий незамедлительного характера, которых требовала сложившаяся в мире, да и в России, чрезвычайная ситуация он не предпринял, карантина не объявил и лишь посоветовал – «И поверьте, самое безопасное сейчас — побыть дома».

Самое интересное началось после. Люди на радостях раскупили все шампура и началось массовое народное гулянье. И это в то время, когда весь мир сидел в самоизоляции, а сообщения о наступлении коронавируса и человеческих потерях воспринимались как сводки с фронта. На этом фоне весьма странным показалось внезапное обращение к нации оказавшегося не у дел бывшего премьер-министра Дмитрия Медведева, который назвал ситуацию угрожающей (!) – «это реальная угроза для каждого из нас и для всей человеческой цивилизации»,- сказал он, и призвал соотечественников готовиться к разным сценариям развития ситуации. А первые реально жесткие меры неожиданно принял мэр Москвы Сергей Собянин, объявив режим самоизоляции для всех жителей города. Хотя введение таких масштабных ограничений по российскому законодательству является прерогативой главы государства (?) и такие меры могут предприниматься только президентом в рамках режимов чрезвычайной ситуации или чрезвычайного положения. Вслед за этим меры подобного рода предпринял и губернатор Московской области, а дальше пошло-поехало – все субъекты РФ и области вынуждены были «сами резать свою пуповину», поскольку президент так и не смог принять решение и разрешил им действовать по обстоятельствам. И это происходило в стране с абсолютным авторитаризмом!

Понятное дело, сразу же после этого со стороны оппозиционно мыслящей части российского общества послышались упреки в адрес Путина, а в самой власти появились разногласия относительно решения Собянина. Сенатор Клишас назвал действия Собянина неконституционными, и был прав, однако, в условиях самоустранения главы государства предпринятые мэром меры носили вынужденный характер. А дальше Государственная дума приняла закон, который предоставляет правительству право на введение чрезвычайной ситуации на всей территории России либо на ее части. И в перечень причин для введения ЧС включено «распространение заболевания, представляющего опасность для окружающих». Понятно, что закон принимался под коронавирус. Т.е., Путина освободили от бремени принятия такого ответственного решения.

Но все же, почему самый авторитарный правитель постсоветского пространства, держащий доселе под ручным управлением всю Россию, оказался не удел в такой важный для страны исторический момент? А ларчик-то открывается весьма просто и все расписано в документе Федеральной налоговой службы России о мерах поддержки налогоплательщиков на время уменьшения деловой и потребительской активности из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции, который был разработан по поручению Путина. А в нем сказано, что при введении карантина или чрезвычайной ситуации отменяются или ограничиваются не только права и свободы граждан, но и платежи налогов и сборов, исполнение контрактов и поставок, возврат долгов и кредитов. Т.е., государство в этот период обязано поддержать своего гражданина и структуры бизнеса за счет накопленных ресурсов, чего, в условиях прекращения поступления денег в резерв из-за обвала нефтяных цен, делать ой как не хочется.

Одним словом, оставив принятие решений об обязательном карантине и изоляции самим губернаторам и мэрам, глава российского государства избежал опустошения резервов страны. Люди и предприниматели брошены на произвол судьбы. Именно это вытекает из его действий. Подтверждением чего является и сегодняшнее, уже второе, витиеватое обращение Путина, в котором он в связи с угрозами, исходящими от COVID-19, заявил о продлении «каникул» работающим до конца апреля. И снова ничего не сказал о помощи остальным категориям населения, что должен был бы сделать в случае введения чрезвычайного положения или, хотя бы, объявления карантина.

Итог? Президент России бросил свой народ в самый трудный момент за весь период его правления и открыто сказал — выживайте как хотите. И это, безусловно, кризис государственного управления. Россия единственная страна, где первое лицо государства ничего не делает в условиях чрезвычайной ситуации. Это нонсенс, когда вместо президента выступает бывший премьер, а первое решение о карантине принимает мэр, пусть и главного, города страны. Страны, которая 20 лет управлялась одним человеком в ручном режиме. Что же теперь-то произошло? Впервые надо было принимать судьбоносные решения и опустошить резервы не ради «слуг» народа, а самого народа. Но, очевидно, желания такового нет. И это указывает на то, что верхи уже не могут управлять Россией…

PS.: США направляют на поддержку людей и экономики 9% от ВВП, Великобритания — около 14%, Германия — свыше 20%, Россия — 0,3%. Но при этом направила помощь США и Италии. За чей счет банкет?