Генпрокуратура распространила информацию в связи с «Тертерским делом».

Как сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры, на пленуме Верховного Суда Азербайджанской Республики в связи с новыми обстоятельствами были вновь рассмотрены судебные решения в отношении проходивших по 3 уголовным делам 19 лиц, обвиняемых в измене родине и по другим статьям, данные решения были аннулированы и возвращены в соответствующие суды.

После этого решения по этим делам были отменены соответствующими судами и возвращены прокурору, осуществляющему процессуальное руководство над предварительным расследованием.

Поскольку в ходе дополнительного расследования все дела, связанные с уголовным преследованием, были тщательно и объективно расследованы, вина указанных лиц по обвинению в государственной измене не была доказана и было принято решение о прекращении уголовного преследования в отношении 10 из них (преступления против военной службы и т.д.), отменено решение об их аресте, и они отпущены на свободу.

В то же время следствие всесторонне и объективно изучило все детали в связи со скончавшимися Гусейновым Мехманом Тельман оглу и Агазаде Эльханом Кямаледдин оглу. В связи с тем, что их вина была не доказана, приняты решения о прекращении на оправдательных основаниях уголовного преследования в их отношении.

Отмечено, что в связи с незаконными действиями некоторых военнослужащих, проходивших службу в воинских частях Министерства обороны, расположенных в Тертерском, Агдамском, Бейлаганском районах, в течение мая-июня 2017 года группа военнослужащих этих подразделений и других воинских частей при отсутствии соответствующих полномочий и вопреки требованиям уголовно-процессуального законодательства приступила к процессу допроса лиц, которых они подозревали в совершении правонарушений, с применением к ним физического и психического насилия, повлекшего смерть потерпевших и другие тяжкие последствия.

Следствие по уголовным делам по этим фактам бесчеловечного и унижающего достоинство обращения военнослужащими продолжается.