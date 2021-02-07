Два кардинально разных взгляда на одну проблему

Глава внешнеполитического комитета Бундестага Норберт Реттген призвал ввести мораторий на строительство газопровода «Северный поток-2», информирует Радио Свобода.

По его словам, которые приводит радиостанция Deutschlandfunk, это решение обеспечило бы переговорную «паузу», в ходе которой можно было бы выставить России условие о том, чтобы исключить использование трубопровода как политического оружия. Соответствующую договоренность политик предложил утвердить в рамках международного соглашения.

А вот канцлер Меркель, невзирая на всё ее недовольство ситуацией с Навальным, идти на такие шаги не хочет. По ее словам, Германия может расширить персональные санкции в отношении лиц, причастных к преследованию оппозиционера в России. Но при этом Меркель отметила, что, несмотря на разногласия по делу Навального, диалог с Россией не должен прерываться. «Несмотря на все разногласия, стратегически необходимо продолжать говорить с Россией по многим геополитическим вопросам», — приводит ее слова Handelsblatt.

И в то же время Германия продолжает поддерживать проект строительства газопровода «Северный поток-2», заявила Меркель. «Это не повлияло на нашу позицию по «Северному потоку-2», она остается неизменной, и вы знаете позицию федерального правительства по этому проекту», — сказала она.

И это притом, что еще 21 января Европарламент принял резолюцию, в которой призвал страны ЕС прекратить строительство «Северного потока-2» из-за ареста Навального.

США и ряд стран ЕС также выступают против «Северного потока-2», настаивая на том, что он усилит зависимость Европы от газовых поставок из России и может стать орудием шантажа со стороны Москвы. Вместо этой трубы Вашингтон готов предложить Евросоюзу свои энергоносители.

То есть, получается, Меркель тут противостоит и Европарламенту, и своему партнеру — США. Главный вопрос – почему? Неужто настолько незаменим этот газопровод именно для ФРГ? Эти вопросы # адресовало известным зарубежным экспертам.

Профессор Александер Рар (Институт Международной Политики WeltTrends, Потсдам, ФРГ):

— Есть целый ряд причин того, почему для Германии «Северный поток-2» выгоден, и почему немецкое правительство будет бороться за него и дальше. Во-первых, политическая принципиальность. ФРГ не хочет допустить ситуацию, при которой США шантажировали бы Европу в вопросах энергетики. Вопросы энергобезопасности должны быть европейскими, они должны решаться в Брюсселе, а не через давление Вашингтона. Если здесь Германия, ЕС прогнутся, то последуют другие меры Америки, другой шантаж – уже в отношении Китая, и по другим вопросам. Поэтому здесь Германия не потеряет лицо и будет стоять за проект.

Вторая причина, из-за которой Германия выступает за «Северный поток-2», потому что такие инфраструктурные проекты — сначала с СССР, а потом с Россией — ФРГ выстраивает уже 50 лет. И они привели к добрососедству, к взаимовыгодному сотрудничеству, и к тому, что немецкий бизнес на территории РФ тоже процветает, занимается там энергетическими разработками, в том числе в нефтегазовой сфере. Германия считает, что подобные инфраструктурные проекты закончатся «Северным потоком-2», больше их не будет, но сейчас они нужны.

Третья причина – экологическая. Немецкое правительство всё рассчитало. Германия совершает действительно эко-революцию. К 2050 году ФРГ и весь ЕС должен стать «зеленой экономикой». Не зависеть ни от нефти, ни от газа, ни от угля, ни от атомной энергии. Но в промежуточный период, следующие 30 лет нужен более экологически чистый газ, чтобы экономики Европы продолжали процветать. Потому что альтернативные источники энергии еще дороги, и они не могут очень быстро заменить традиционные. Поэтому германские политики, ставившие всегда на газ, будут уговаривать и убеждать европейских коллег делать то же самое – другого выхода нет.

Четвертая причина, о которой никто не говорит гласно, но все понимают – Украина тоже не белая и пушистая. Она использовала в 2006 и 2009 году свою транзитную монополию на транспортировку российского газа для шантажа и России, и Европы. Такое не забывается. Украина не такая уж жертва, как все представляют в большой газовой игре в Европе. Она тоже не выполняет свои обязательства. Поэтому да, Германия готова защищать Украину, и требовать от России, чтобы какие-то потоки опять шли через ее территорию. Но при этом Берлин также очень разочарован тем, что Киев не согласился 15 лет тому назад на создание международного консорциума по газовым и транспортным путям Украины, который бы модернизировал их всех, и который бы принадлежал в равной мере немецким, европейским, российским и украинским компаниям. Этот шанс был упущен, и Украина сама в этом виновата.

Михаил Гончар, президент Центра глобалистики «Стратегия ХХI», главный редактор журнала «Черноморская безопасность» (Киев):

— Никакой необходимости и тем более незаменимости “Северного потока-2” для Германии нет. Это просто примитивная пропагандистская риторика части нынешнего немецкого руководства во главе с А.Меркель и газпромовского лобби в Европе во главе с бывшим канцлером Г.Шредером. Этот проект в интересах лишь двух энергетических компаний – Uniper и Wintershall, которые отнюдь не являются лицом высокотехнологической немецкой промышленности.

Газопроводы строят, когда необходимы дополнительные объемы газа на рынок и нет другой возможности их доставить. Так вот, в случае с Германией и с Европейским Союзом в целом это абсолютно не так. И у Германии, и у ЕС есть возможности получать дополнительные объемы газа и без строительства “Северного потока-2” традиционным маршрутом через Украину и Словакию. Пропускная способность газотранспортной системы Украины в направлении Европы – 146 млрд куб. м в год. Объем транзита российского газа в Европу в прошлом году составил немногом менее 56 млрд куб. м. И это притом, что “Газпром” резервировал на прошлый год и оплатил прокачку 65 млрд куб. м. Но Европе столько газа просто не понадобилось.

Таким образом, несложно подсчитать, что свободные мощности ГТС Украины составляют 90 млрд куб. м. Напомню, что мощность “Северного потока-2” – 55 млрд кубов в год. Ну и вывод очевиден – при таком излишке мощностей традиционного украинско-словацкого маршрута никакой экономически обоснованной необходимости строить какой-либо другой маршрут нет.

Почему это делает Россия – понятно. Она хочет укрепить свою монополию поставок газа в ЕС с восточного направления через создание безтранзитных газотранспортных систем с профицитом мощности. Цель – манипулировать объемами, направлениями и ценами поставок, а также, чтобы окончательно отсечь возможности появления в больших объемах газа из нероссийских источников. Например, из Азербайджана или Центральной Азии. Если предположить, что “Северный поток-2” будет достроен, то газотранспортные мощности на направлении Россия – Европа будут вдвое превышать объемы закупаемого европейскими компаниями российского газа.

Почему это поддерживает Германия, многим не совсем понятно. Ведь Европейский Союз не поддерживает этот проект. И как верно замечено, Европейский парламент принял отрицательную резолюцию по проекту. Следует отметить, что таких резолюций за последние годы было несколько и ни в одной из них “Северный поток-2” не был поддержан. Более того, в Европарламенте его считают антиевропейским, поскольку он фундаментально противоречит принципу диверсификации поставок газа. И в Германии далеко не все так единодушны, как это пытается показать А.Меркель. Немецкие партии зеленых и свободных демократов выступают против проекта. Многие в партии самой Меркель оппонируют “Северному потоку-2”. Норберт Реттген, Фридрих Мерц – наиболее последовательные критики этого российского проекта в ХДС.

Но нынешнее немецкое руководство поставило себя выше интересов ЕС, выдавая интересы небольшой группы компаний-партнеров “Газпрома” за общеевропейские. Есть и геоэкономический и геополитический аспекты, о которых в Берлине предпочитают не говорить. Германия хочет стать главным газовым гейтом (воротами) Европейского Союза. И если это произойдет, тогда мы увидим ускоряющуюся трансформацию Союза Европейского в Германский Союз с доминированием в нем тандема Берлин – Вена. Ну а ось Москва – Берлин станет геополитическим конструктом, который сломает трансатлантический мост Европа – Америка, который обеспечил мир и безопасность на континенте со времен окончания Второй мировой войны. Стоит отметить, что кроме Германии есть только еще одна страна, которая столь же рьяно выступает за российский проект – Австрия. Примечательно, что немецкие и австрийские канцлеры, уйдя в отставку, быстро идут в услужение к российским компаниям. Кроме Шредера, на российские деньги подсели двое бывших австрийских руководителей правительства – Вольфганг Шюссель вошел в состав совета директоров “Лукойла”, а Кристиан Керн в «Российские железные дороги».

История “Северных потоков” – это история не только большого газа, но и транснациональной коррупции. Не знаю когда, но когда-нибудь после ухода А.Меркель с политической сцены Европу потрясут коррупционные скандалы. И самые большие будут касаться “Северного потока-2”. В США еще со времен холодной войны просчитали угрозы от российских газотранспортных проектов. Позиция Вашингтона со времен президента Рональда Рейгана неизменно отрицательна в отношении “троянских коней” Москвы в Европе. Поэтому Украина, Польша, Румыния, страны Балтии поддерживают самые жесткие санкции и действия США в отношении “Северного потока-2”. Здесь уместно вспомнить римского полководца Марка Порция Катона-старшего: “Карфаген должен быть разрушен!” И никакие компромиссы с путинским режимом при этом не уместны.