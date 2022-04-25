Народный писатель Азербайджана Натик Расулзаде пишет новую знаковую книгу. Об этом и другом всенародно любимый писатель рассказывает в интервью #:

— Вы пишете книгу о Баку и бакинцах?

— Откуда вам это стало известно?

— Ну, Баку — город маленький, все всё про всех знают. И главное, всем рассказывают…

— Что ж, да, пишу. Интересная предыстория, расскажу вкратце. Мне было 20, на первом курсе Литературного, по рукам среди нашего курса ходил самиздатовский роман Джойса «Улисс». Не помню в чьем переводе. Мы читали по ночам. Не забывайте, была строжайшая цензура, и самиздатовские книги, мягко говоря, не поощрялись, можно было вылететь из института, самое малое. Передавали порциями друг другу, но читать было очень трудно, это был самый настоящий тяжелый труд – осмыслить книгу великого Джойса.

Повторно прочитать не было никакой возможности, а многие из пижонства утверждали, что да, мол, это нечто, но, если серьезно — очень сложный роман, у всех у нас, молодых студентов не хватало жизненного и профессионального опыта, чтобы понять до конца это произведение.

Позже, через много лет, уже, когда советская цензура, сделав свое грязное дело на протяжении десятилетий, сгинула, я приобрел книгу и читал не спеша, смакуя, но параллельно, я прочитал и прекрасные рассказы Джойса, его сборник «Дублинцы». И через какое-то время у меня родилась идея, а почему бы мне не написать о своем родном городе и его обитателях, горожанах?

Чем наши бакинцы хуже дублинцев? А в душе, подсознательно всплывало очень нескромное: и чем я хуже Джойса, но это уже можно отнести на мое тогдашнее молодое нахальство. Я долго вынашивал эту идею, параллельно появлялись новые книги, произведения, недавно закончил роман, о котором вам говорил, послал в «Литрес», писал сценарии, но время от времени эта мысль поднимала во мне голову и укоряла меня, что до сих пор не написано на эту тему ни строчки.

— И вы прислушались?

— И я приступил… Мне нравится создавать характеры живых бакинцев, их колорит, их говор, поступки, жесты, мне все это очень нравится, потому что я вырос среди них. Думаю, это будет хорошая книга, может частями опубликую в нашем журнале, и уж точно пошлю в тот же «Литрес», где несравненно более широкая аудитория. Пусть как можно большая читательская аудитория знает, какие замечательные люди есть среди наших бакинцев. Не так давно я написал на своей страничке в ФБ о том, что нельзя сжигать книги, была такая информация на вполне солидном сайте, что сжигают в Украине книги азербайджанского писателя. Я, кстати, с ним даже не знаком, просто выразил свое мнение, что этого делать нельзя в любой ситуации, какой бы сложной она ни была. И такой поднялся вой! Поднялось и понеслось… по остроумному выражению Гоголя, все доморощенные политики на ФБ, «поэты», рассерженные домохозяйки вдруг набросились на меня. Я понимаю, ФБ – это в основном толпа, и как во всякой толпе умных и рассуждающих людей там мало, но какой бы отдушиной эта лента для не нашедших применения своему словотворчеству языкастых спецов в любой области и экзальтированных старых дамочек, обожающих по любому поводу почесать языки, она, эта лента не была бы, надо хотя бы уяснить для себя – против чего возражаем? Против того, что нельзя сжигать книги? Ну, ладно, сжигайте, говорливые мои. Как утверждал классик «рукописи не горят», а уж изданные книги тем более. Вот из той же оперы. Недавно имел глупость дать интервью одному местному агентству, которое без моего ведома было переслано на известный литературно — культурный портал, в котором, не понаслышке знаю, любят искажать сказанное, вырывать слова из контекста, чтобы они звучали как можно больше щекочущими нервы, и что же: не успело интервью выйти, как пошли слухи и интрижки, на которые так падки наши горе-писатели. Меня корреспондент спросил, что я думаю о войне в Украине. Что я могу думать? Любой психически нормальный человек должен занимать позицию, выражающую резко негативное отношение к войнам, в которых не бывает победителей, на поверку проигрывают обе стороны: в экономике, в людских ресурсах, в разрушениях, в гибели мирных граждан, которое ничем нельзя оправдать.

Другое дело, когда речь идет об освободительной войне, которую мы вели, освобождая наши исконные земли, наша война была в полном смысле слова – священная война по освобождению родных земель, по освобождению дорогой сердцу каждого азербайджанца Шуши от захватчиков, от варваров, у которых руки по локоть в крови еще со времен трагедии, геноцида, которую они учинили в Ходжалы.

Но и эти мои слова были приняты неоднозначно. Почему? Неужели есть у нас люди, которые спят и во сне видят, как возвращается цензура, которую отменил великий Гейдар Алиев? Похоже, что есть…

— Скажите, а руки в таких ситуациях не опускаются, не пропадает желание писать?

— Есть, конечно, моменты в творчестве, в быту, в жизни, что мешают работать, тянут вниз, назад, но ничего, все можно одолеть, главное — не терять самообладания, работать творить. Книга, которую я сейчас пишу, придает мне уверенности, что она и все, что я создаю, обязательно найдет — как и находила до сих пор — своего читателя, и надеюсь — своего благодарного читателя.