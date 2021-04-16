Дружить не только с Лукашенко, но и с Беларусью…

Признаться, неустойчивость политических позиций президента Беларуси Александра Лукашенко в собственной стране вызывает у нас различные ассоциации.

Помнится, в свое время мы установили бюст египетскому президенту Мубараку, но потом пришлось убрать его с глаз подальше. Поэтому не только профессиональные политические наблюдатели, но даже обычные люди часто задаются вопросом: а правильно ли мы поступаем, строя довольно тесные и интенсивные отношения с нынешним белорусским президентом?

Наше мнение таково, что да, правильно поступаем. Во-первых, наша страна молодая и небольшая, как говорится, не нам определять характер международных отношений. Во-вторых, мы строим отношения не только с президентом Лукашенко, но и с его страной. Неслучайно, что Беларусь является их тех постсоветских стран, где азербайджанцам относятся с особой теплотой. В-третьих, нам нужен голос Лукашенко и не только в ООН и ОБСЕ, но, особенно, в ОДКБ и СНГ. Белорусский президент не раз выступал с открытыми про-азербайджанскими заявлениями, поддержал Баку в его правом деле – в процессе разрешения карабахской проблемы.

Внутренний порядок в Беларуси дело самих белорусов. Мы же только заметим, что президент Лукашенко вовсе не является чистым или неисправимым промосковским политиком и лидером.

Нет, он довольно сложный человек, и его политическая дистанция от Москвы зависит от его политических интересов: когда внутри страны порядок, и когда Запад не давит на президента Лукашенко, последний держится на довольно далеком политическом расстоянии от России…

Что же касается его сугубо внутренней политики, об этом лучше всех говорит он сам. Помнится, после последних президентских выборов в беседе с российскими журналистами он сказал приблизительно такие слова: «Да, кажется, я засиделся. Людей понять можно».

Нам же остается добавить, что благодаря именно белорусскому президенту, Армении не удалось продлить свое председательство в ОДКБ. Если бы не он, тогда в ОДКБ до сих пор председательствовала бы Армения, что могло создать для нас определенные проблемы во время Второй Карабахской Войны, в ходе которой ОДКБ выступал с весьма взвешенными и логичными заявлениями, каждый раз отмечая, что боевые операции идут на территории Азербайджана, что не оставляет место для вмешательства ОДКБ.

Буквально на днях президент Азербайджана вновь заявил, что нагорно-карабахский конфликт окончен. Но это не значит, что все уже сделано, нет, впереди масса задач: надо разминировать освобожденные районы, подготовить их к мирной жизни. В этом процессе много полезного может сделать Беларусь и ее президент.

Президент Ильхам Алиев особенно отметил белорусские инновации в сельском хозяйстве, создание агропромышленных комплексов.

Кроме того, дипломатия или же внешняя политика должны постоянно преследовать одну цель: увеличивать не число врагов и недругов страны, а, наоборот, повышать количество друзей. Даже крупные государства, когда обусловливают свои отношения с другими государствами, они тем самым преследуют собственные цели.

Да, США могут предъявлять какие-то условия и принципы во внешней политике, но даже они дружат не только с демократическими европейскими государствами, но и с деспотическими арабскими монархиями. Помнится, когда обсуждались санкции против Саудовской Аравии после убийства журналиста Джемаля Кашикчы, американцы открытым текстом заявили, что Саудовская Аравия является их важным военно-техническим партнером, и сумма военной сделки с этой страной превосходит сотни миллиардов. Как же тут не вспомнить мудрые слова английского премьера Палмерстона: «У Англии нет вечных врагов и друзей, есть вечные интересы» …