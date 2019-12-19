Дроби и продавай: актуален ли для Баку казахстанский квартирный тренд?

Позволить себе покупку квартиры могут себе немногие, и чем больше ее площадь, тем меньше шансов на ее приобретение вследствие высокой цены.

В казахстанском городе Алма-Ата в последнее время застройщики, адаптируя свои проекты под платежеспособность населения, стали предлагать меньшее по квадратуре, зато доступное по цене жилье. Спросом, в частности, пользуются мини-квартиры, площадью всего 25 кв.м.

Построенные дома в частном секторе, площадь которых составляет порядка 600 кв.м, хозяева, если не получается их реализовать, дробят на несколько квартир и продают по отдельности. Такая практика, как говорят эксперты, довольно распространена в мире. Сделать перепланировку и реализовать несколько небольших квартир, часто более выгодно, чем сидеть и ждать одного покупателя. И заработать на этом порой можно больше. Популярную квадратуру диктует спрос на рынке.

Руководитель консалтинговой компании MBA Group Нусрет Ибрагимов рассказал # о том, что он знает в Баку три таких здания, но вполне возможно, что их больше. Застройщики построили квартиры площадью 200 кв.м и не могли их продать. Тогда они поделили их на две части, и реализовали по отдельности.

«В последние 2-3 года отечественные строительные компании придерживаются другой стратегии, они изначально строят 2-3 комнатные квартиры с меньшей площадью. Если раньше часто площадь 3 комнат составляла 180 кв.м, то сейчас в среднем 110. Наиболее востребовано трехкомнатное жилье площадью 110-130 кв.м»,–сказал эксперт.

Председатель Центра исследований устойчивого развития Нариман Агаев отметил, что дробить квартиры сложно.

«Например, жилье площадью 120 квадратных метров имеет 1 санузел, если поделить его на две части, то придется строить еще один, ставить больше счетчиков и т.д. Это невыгодно. К тому же масса здания увеличится. Такое практикуют в некоторых странах, но в Баку нет подобной необходимости, финансовое состояние позволяет многим покупать квартиры с немаленькой площадью. Что касается мини-квартир, то такое жилье уже полноценным жильем назвать сложно. Для семьи из 4 человек наиболее популярный вариант – 100-140 кв.м. Но при этом, в квартире должно быть порядка 70% полезной площади. У нас же есть и неудачные проекты, в которых она используется нерационально. Есть и жилье, из которого сложно вынести что-то громоздкое, или, напротив, внести»,–говорит он.

По его словам, переделывать не вариант, но нужно изначально проектировать квартиры с меньшей площадью. 10-15% квартир должны быть однокомнатными.

«Я в свое время неоднократно говорил, что нужно больше однокомнатных квартир для холостяков. Такие квартиры должны быть во всех административных районах. Конечно, доступность жилья зависит не только от площади, но и от места расположения»,–подчеркнул Н.Агаев.

Эксперт в сфере недвижимости Рашад Алиев рассказал о том, что такие проекты, как дробление жилья пытались реализовывать и в Баку, но распространения они не получили. Чем меньше квартир, тем проще для застройщика. Сейчас на этаже есть по 5-6 квартир, если дробить каждую, то будет слишком много жильцов на одно здание, говорит эксперт.

«В старых проектах довольно маленькая площадь квартир, в новостройках большая. Но получалось, что цена квадратного метра в новостройке была ниже, чем у вторичного жилья. А ведь это,– подчеркивает Р.Алиев,– лишено логики, так как новостройки куда удобнее для жизни».

По его словам, квартиры в старых домах более доступны по цене и там площадь часто имеет более практическое применение. В социальном жилье, которое в последнее время стали строить, также стараются использовать площадь максимально эффективно.

«Но на первичном рынке есть дома, в которых ненужные балконы, слишком большой холл, нефункционально расположенные комнаты. Проблема в проектах. Немало домов хорошо выглядят снаружи, но не функциональны внутри, а есть и обратные примеры – снаружи дом непривлекателен, а внутри там все так, как должно быть. Но хотелось бы, чтобы они были и красивыми и функциональными»,– заявил он.

Р.Алиев отметил, что если открыть объявления, то можно увидеть, что продают квартиры с большой площадью, но на деле она, как правило, оказывается меньше заявленной. Дело в том, что указывают площадь не по купчей, а по контракту строительной компании, в котором считается абсолютно все, даже стены. Так что квартира площадью в 200 кв.м, вероятно, будет площадью в 160 кв.м.