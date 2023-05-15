В Баку и на Абшеронском полуострове 16 мая ожидается переменная облачность.

Как сообщили # в Национальной службе гидрометеорологии, в течение дня с перерывами будет идти дождь. Вечером северо-западный ветер сменится южным ветром.

Температура воздуха ночью составит 8-12°, днем 14-19° тепла. Атмосферное давление выше нормы — 764 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха — 65-75%.

Завтра в районах Азербайджана местами ожидаются осадки, в отдельных местах интенсивные. Прогнозируются грозы, град, туман, в горных районах — снег. Днем осадки постепенно прекратятся. Будет преобладать умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 7-12°, днем 17-22° тепла, в горах ночью 0-4° мороза, днем 0-5° тепла.