Дорожная полиция овъезде-выезде в Баку, Сумгайыт и Абшеронский район

Главное управление Государственной дорожной полиции Министерства внутренних дел обратилось к участникам движения в связи с отменой ограничений в связи с въездом-выездом в Баку, Сумгайыт и Абшеронский район с 00:00 8 сентября 2020 года.

Как сообщает АПА, в обращении говорится: «Принимая во внимание информацию оперативного штаба при Кабинете министров Азербайджана об отмене с 00:00 8 сентября 2020 года ограничений в связи с въездом-выездом в города Баку, Сумгайыт и Апшеронский район, за исключением междугородных и межрайонных пассажирских перевозок, Главное управление ГДП МВД просит участников движения проявлять терпение до указанного времени, строго соблюдать существующие правила и не пытаться ехать в другие города и районы республики, либо в обратном направлении без соответствующих командировочных документов или без внесения данных в портал icaze.e-gov.az.