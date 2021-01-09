«Дональд, иди домой!» — наверное, так скажет вся Америка…

В годы перестройки, когда в странах Восточной Европы проводились акции протеста против местных коммунистических властей и против размещения советских войск в этих странах, на одном из митингов наше внимание привлек плакат с надписью: «Иван, иди домой».

Признаться, мы точно не знаем, есть ли в характере и поведении президента Дональда Трампа что-то русское, но именно в России так цепляются за власть…

В этот четверг сторонники Трампа решили помешать работе Конгресса страны. Сначала заседание обеих палат даже было отложено, но к концу дня обе восстановили свою работу и утвердили результаты выборов.

Трамп сперва призвал своих сторонников к спокойствию и посоветовал им мирно разойтись по домам, хотя на прошлой неделе сам заявлял, что его сторонники будут выступать против утверждения результатов голосования на президентских выборах и проведут митинг прямо у Конгресса. А в четверг, наконец, заявил, что он результатов выборов не признает, но «власть будет передана надлежащим образом Байдену».

Да, можно считать, что протестная волна сторонников Трампа завершилась, но какой-то осадок остается. Во-первых, что значит «я результаты выборов не признаю»? Есть ли у Трампа хоть какие-то доказательства о нарушениях, какие-то серьезные факты?

Если не ошибаемся, президентские выборы состоялись и завершились третьего ноября прошлого года, но до сих пор Трамп никаких фактов так и не предъявил.

Нет каких-то соцопросов или экзитполов, как-то подтверждающих слова Трампа. Во-вторых, демократы преуспели не только в президентских выборах, но и на выборах в Конгресс, т.к. нижняя палата находится под преимущественным контролем демократов, плюс, они укрепили свои позиции и в Сенате.

Мало того, некоторые политологи уже пророчат, что до 2032 года у власти будут находиться именно демократы.

Но с подобными предсказаниями лучше не торопиться, т.к. они могут сильно поляризовать страну – тем более, теперь, несмотря на то, что обе палаты Конгресса утвердили результаты выборов, режим чрезвычайной ситуации в Вашингтоне все же сохраняется.

Возможные вариации в американской политике довольно много обсуждались и теперь продолжают обсуждаться. Мы также в разное время высказывались по этому поводу.

Но понятно одно: многие считают, что американская эра во внешней политике еще не завершилась, и все нуждаются в сильной Америке. Потому что за любым порядком должна стоять определенная сила, в противном случае, ничего не получится.

Видите ли, мы вовсе не идеализируем Соединенные Штаты, но даже ежегодные отчеты США о состоянии прав человека в отдельных регионах мира имеют первостепенное значение.

Дело в том, что другие государства этим вовсе не занимаются (многие из них даже не прочь раз навсегда забывать такое выражение, как «права человека»!), если даже они попытаются сделать нечто подобное, это не будет выглядеть так естественно, как в случае Америки.

Конечно, и в Штатах имеются кое-какие проблемы, связанные с правами человека. Возьмите, хотя бы полицейскую агрессию. В прошлом году полицейский, можно сказать, умышленно убил чернокожего Джорджа Флойда.

Но где проблем не бывают?! Во многих странах подобные проблемы утаиваются, умалчиваются, но в Штатах, несмотря на то, что полицейский был строго наказан, акции протеста прокатились по всей стране. Мы уже тогда отметили, что можно считать, что Трамп проиграл выборы, потому что клеймо расиста довольно серьезное обвинение в Штатах.

Но дело даже не в этом. Все мы должны сделать что-то, чтобы Мир стал более красивым и справедливым.

Ведь, не зря же говорил убиенный президент Джон Кеннеди: «Не спрашивай, что сделала для тебя Америка, лучше скажи, что ты сам сделал для Америки!». Не надо искать в этих красивых словах сакрально-патерналистскую философию, нет, каждый из нас, защищая собственные права, делает свою страну более красивой и справедливой…