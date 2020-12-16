Дома, построенные для вынужденных переселенцев, можно передать молодым семьям

В ближайшие годы в регионы, находившиеся порядка тридцати лет под оккупацией Армении, начнут возвращаться наши граждане, которые в свое время вынуждены были бежать оттуда. И хотя с момента освобождения азербайджанских земель прошло совсем немного времени, эксперты уже прогнозируют возможные сценарии переселения.

Так, депутат Милли Меджлиса Рамиль Гасан ранее заявил СМИ о том, что ежегодно после создания нужной инфраструктуры на освобожденные территории будут переселяться ориентировочно около 15 000 человек. По его словам, после возвращения вынужденных переселенцев в родные края одним из актуальных вопросов станет судьба построенных государством домов для вынужденных переселенцев в Баку и других регионах. Он отметил, что у государства есть социальные проекты по улучшению жилищных условий семей шехидов. По его мнению, после переселения беженцев в родные дома, соответствующие госорганы предпримут определенные шаги, чтобы учесть семьи шехидов и ветеранов, сражавшихся за Родину.

Доктор экономических наук, профессор UNEC Эльшад Мамедов считает, что говорить о количестве переселяемых на освобожденные территории жителей, о масштабах того строительства, которое будет происходить там, нужно опираясь только на научно обоснованный анализ. Что касается экономической составляющей, то, как заявил он «Зеркало», потенциал данных территорий для развития в региональном разрезе отечественной экономики, безусловно, существует. Но его реализация будет зависеть от макроэкономической политики в стране.

«Если будет политика, согласно которой рынок все самоорганизует, то будут развиваться только те сферы, которые сиюминутно нужны рынку. Если будем ждать иностранных инвесторов, то в этих регионах будут развиваться только те сферы, которые этим самым инвесторам будут выгодны. А если государство возьмет на себя ту миссию, которую должно взять, то есть будет стратегически планировать развитие всей своей национальной экономики, то на освобожденных территориях в частности, и в стране в целом будет экономический рост. Тогда будет устойчивое опережающее экономическое развитие. Предпосылки для этого есть, так как наша экономика не демонетизирована, существует потенциал для прироста инвестиций, благоприятная демографическая обстановка, прирост трудовых ресурсов, потенциал по всем компонентам расширенного производства»,– подчеркнул экономист.

Он отметил, что не стоит преувеличивать потенциал азербайджанской экономики, однако и недооценивать его было бы неправильно. Но развитие региона будет зависеть от политики управления в стране и вместе с тем от тех процессов, которые будут происходить в регионе и в мире.

Если экономическая интеграция будет идти во благо странам региона, если будет инновационно-инвестиционная политика, то будет развитие и новые рабочие места, эффективная борьба с безработицей. Тогда, безусловно, желающих вернуться на освобожденные земли станет больше.

Что касается домов, построенных для беженцев, то их, по словам Мамедова, можно использовать в разных целях. Главное, что есть жилье, которое можно будет предоставить, скажем, молодым семьям, столкнувшимся с жилищной проблемой.

«Было бы целесообразно вернуться к опыту советских лет, когда молодые семьи, работавшие на благо страны, получали жилье от государства. Такая практика может благотворно повлиять на развитие производительных сил общества, поддержание благосостояния населения. Предоставляемые на льготных условиях освободившиеся квартиры могли бы стать хорошим подспорьем. Сегодня многие молодые семьи тратят львиную долю дохода на аренду жилья и не могут саморазвиваться, развивать в социальном и гуманитарном плане своих детей. А так они могли бы получать ресурсы для того, чтобы направить их на эти цели»,– считает экономист.

Наряду с социальной составляющей обеспечение жильем все большего количества населения, это и повышение покупательной способности внутри страны, увеличение платежеспособного спроса, расширение внутреннего рынка, что крайне важно с точки зрения стимулирования экономического роста в стране.

Председатель центра исследований устойчивого развития Нариман Агаев отметил, что 15 000 человек- это порядка 4 тысяч семей, и это совсем немного. Он также считает, что прогнозы по поводу количества переселенцев пока делать преждевременно, ведь в Карабахе периодически продолжают происходить инциденты, и о полном спокойствии говорить все еще не приходится. Но если подготовиться хорошо, то, по его мнению, в 2022-2023 годах можно будет переселять до 100 тысяч населения в год.

Агаев сказал, что в освобожденной зоне удастся создать не менее 100 тысяч рабочих мест.

«Средства на эти цели есть, рабочие руки тоже, главное–политическая воля. Турция готова инвестировать 20 миллиардов долларов. Можно привлечь и другие иностранные инвестиции и средства государства, в итоге получится где-то 120 миллиардов долларов. Из отрицательных факторов, препятствующих развитию, можно выделить только армянские террористические группировки, но их можно уничтожить за неделю»,– уверен эксперт.

Говоря о домах, которые государство построило для вынужденных переселенцев, он подчеркнул, что это не их собственность, а собственность государства.

Можно будет квартиры в этих домах продать через ипотечные кредиты населению. Желающих будет много. По поводу того, что эти дома можно отдать семьям шехидов, эксперт считает, что эта идея вряд ли найдет у многих из них отклик. Большинство, по мнению Агаева, скорее всего, предпочтут получить жилье неподалеку от тех мест, где живут сейчас.