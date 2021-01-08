Доллар слабо реагирует на события в США

Пока рынки никак не отреагировали на происходящие в США события. В США на фоне президентских выборов, где победу одержал Джо Байден, начались ожесточенные протесты. Сторонники Дональда Трампа ворвались в Капитолий, беспорядки унесли жизни нескольких человек.

На финансовых рынках после «раскола» в США не произошло никаких изменений, говорят аналитики, подчеркивая, что ничего необычного или страшного в плане финансов не происходит. Доллар остается основой денег, ведь цены на рынках фиксируются в этой валюте, и 50% мирового долга тоже в долларах. И тем не менее, доллар США начал новый год очередным ослаблением, поскольку ожидания восстановления мировой экономики способствовали росту спроса на более рискованные активы. В понедельник он потерял позиции почти против всех основных валют, что привело его индекс до самого низкого уровня почти за три года.

Большинство банков и аналитиков считают, что тенденция ослабления американской валюты сохранится, а некоторые даже предсказывают, что доллар может упасть в наступившем году на 20% или даже больше. Местные финансисты считают, что доллар на самом деле более предсказуем, чем это может показаться

«Я не разделяю прогноз, что на фоне пандемии и текущих событий в США доллар может серьезно подешеветь. — сказал # банковский юрист и финансист Акрам Гасанов. — Даже если это вдруг произойдет, то на очень короткий период, поскольку никаких фундаментальных оснований для долгосрочного удешевления резервной валюты нет. Экономика США по-прежнему сильна. И в первую очередь потому, что подавляющее число стран мира, даже те, что соперничают с США и враждуют, все равно доверяют первой экономике мира и вкладывают свои валютные резервы в американские ценные бумаги, фактически кредитуя США. Как правило, доверие — первое условие кредитования».

Касаясь перспектив американской валюты, Гасанов заметил, что в американской экономике имеются большие проблемы, и скорее всего, через десятилетия страна столкнется с серьезными затруднениями. Говоря о текущих перспективах, пришедшие к власти в США демократы, в отличие от республиканцев, не склонны поддерживать нефтяную сланцевую промышленность и будут, скорее всего, играть на понижение цены нефти.

«Трамп поддерживал котировки нефти для развития сланцевой промышленности, с приходом Байдена ситуация изменится. А если нефтяные индексы пойдут вниз, доллар усилится. Мы уже видели, как доллар крепчал при демократах – Бараке Обаме, Билле Клинтоне. Текущее удешевление доллара будет временным и не долгосрочным. Речь идет о ближайшей перспективе, поскольку очень сложно сказать, что будет дальше. В контексте нашей реальности курс маната однозначно не усилится к доллару, но будет привязан к американской валюте. В этой связке манат будет падать к мировым валютам вслед за долларом», — отметил собеседник.

Такое возможно и рядовым гражданам лучше диверсифицировать валютный портфель накоплений, считает он:

«Если речь идет о сумме больше 50 тыс. долларов, целесообразно хранить деньги в разных валютах – долларах, евро, фунтах стерлингов, швейцарских франках. Но даже при этом считаю, что доллар более перспективная и предсказуемая валюта. Что касается о евро, Европа столкнулась с по-настоящему большими проблемами, у Европейского союза их хватает с лихвой. Разве что швейцарский франк относительно стабилен».

К новой волне удешевления привело также решение американского Федрезерва запустить безлимитную программу количественного смягчения. Для поддержки экономики США в условиях эпидемии коронавируса ФРС планирует без ограничений печатать новые доллары и закупать ценные бумаги на фондовом рынке. Ранее президент США Дональд Трамп подписал документ о госбюджете на 2021 год, включающий пакет помощи экономике в 900 млрд долларов в связи с пандемией коронавируса.

По свидетельству депутата ММ, руководителя Центра экономического и социального развития (ЦЭСР) Вугара Байрамова, удешевление мировой резервной валюты остается одним из наиболее активно обсуждаемых вопросов в США. «Падение доллара происходит также вследствие утвержденного президентом США Дональдом Трампом плана поддержки экономики на 900 млрд долларов», — считает экономист. Принятие стимулов в США и обещание новых экономических мер предполагает дальнейшее ослабление доллара.

Не исключено, что доллар потеряет некоторую стоимость по отношению к валютам корзины, включая евро. Однако, несмотря на высокую стоимость пакета помощи, резкого снижения курса доллара по отношению к основным валютам не будет, считает Байрамов. По его утверждению, также маловероятно понижение курса доллара к валютам развивающихся стран, поскольку свыше 60% мировых резервов хранятся в американских долларах. На практике доверие инвесторов к доллару на мировом рынке остается высоким, независимо от объемов выпуска этой валюты.

За истекающий год Федрезерв закачал в рынки 3,1 трлн долларов, увеличив баланс до 7,1 трлн и опустив до нуля процентную ставку. На нулевом уровне она останется как минимум до 2024 года, прогнозирует Bank of America. Азербайджанский Центробанк стремится поддерживать текущий курс маната по отношению к доллару, заметил экономист. Однако дорогая национальная валюта не считается выгодной для стран региона в контексте экспортных возможностей. С этой точки зрения, сложно ждать того, что национальные валюты стран региона укрепятся по отношению к доллару.