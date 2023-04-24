Докладчик ПАСЕ по ситуации на Лачинской дороге, ирландский депутат Пол Гаван сегодня выступил с заявлением.

Он сказал, что напряженность между двумя странами в последние месяцы возросла, для Азербайджана и Армении важно внести свой вклад в поиск решения, чтобы не допустить ухудшения ситуации.

Депутат сказал, что отчет о ситуации должен быть подготовлен безотлагательно, и что он намерен посетить в последнюю неделю мая Армению и Азербайджан, в том числе Лачинскую дорогу.

«Я готов встретиться со всеми соответствующими собеседниками во время моего визита, который будет включать в себя ознакомление с ситуацией на Лачинской дороге. Несмотря на вызывающую сожаление эскалацию напряженности в последние дни, я уверен, что смогу рассчитывать на сотрудничество как Армении, так и Азербайджана, на добрые намерения этих стран. Моя цель – подготовить справедливый, точный и честный отчет», — сказал докладчик.