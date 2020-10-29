Доходы ГНФАР сократились, но незначительно

Согласно отчету Государственного нефтяного фонда, на конец сентября его активы незначительно сократились. Причиной этого в фонде назвали падение цены нефти из-за спада мировой экономики и пандемии (COVID-19). В результате бюджетные расходы этой структуры превысили ее доходы.

Так, на конец минувшего месяца золотовалютные резервы фонда составили $43 млрд 288,6 мл., тогда как на конец минувшего года активы ГНФАР насчитывали $43 млрд 323,3 млн. Отсюда следует, что за истекшие месяцы этого года накопления суверенного фонда уменьшились на 0,1%.

В то же время понижение цены нефти, наряду с увеличением отчислений в бюджет, привело к превышению расходов фонда над его доходами. Под занавес минувшего месяца бюджетные доходы ГНФАР составили 6 млрд 593,1 млн манатов, тогда как расходы достигли 9 млрд 046,3 млн манатов. В отчете фонда отмечается, что реализация нефтегазовых контрактов принесла в «копилку» будущих поколений 6 млрд 235,1 млн манатов. Эти средства поступили от продажи прибыльной нефти и газа — 5 млрд 445,5 млн манатов, бонусных и поакровых выплат — 767,8 млн манатов и 6,8 млн манатов соответственно, а на долю транзитных доходов пришлось 15 млн манатов. Последние годы отметились также уменьшением доходов от управления средствами, а под конец сентября из этого источника в фонд поступило всего лишь 358 млн манатов.

К этому стоит добавить, что в текущем году не только понизились доходы ГНФАР, но были увеличены отчисления из фонда в государственный бюджет. Ведь если вспомнить, резкое понижение цены нефти понизило доходы Госнефтефонда и государственного бюджета, поставив тем самым вопрос о пересмотре этих финансовых документов. Что и было сделано. Причем, ключевым отличием пересмотренных бюджетов стало снижение балансирующей цены нефти. Норма отсечения, изначально заложенная на уровне 55 долларов за баррель, была уменьшена сразу на 20 долларов.

Однако снижение цены нефти не убавило, а, напротив, увеличило привязку госбюджета к трансфертам из суверенного фонда. Начнем с того, что в проекте поправок и изменений госбюджета 2020 года упразднили до января наступающего года бюджетное правило. Как следствие, верхний предел трансфертов из Государственного нефтяного фонда в госказну, который действовал в соответствии с новыми бюджетными правилами в финансовом документе этого года, был временно ликвидирован.

Приостановив действие бюджетного правила, Минфин выступил с ожидаемой инициативой увеличить трансферты из ГНФАР в госбюджет, что и было сделано. Передаваемые из фонда в бюджет средства были увеличены с утвержденных ранее 11350 млн манатов до 12200 млн манатов. В результате нефтяной трансферт возрос на 850 млн манатов, или на 7,5%, а доля нефтяных доходов в государственном бюджете достигла 58%. Иными словами, в условиях снижения доходов от нефти возросла нагрузка на нефтяной фонд.

В то же время доходы ГНФАР на текущий год пришлось понизить с 12 млрд 384 млн 88,2 тыс. манатов до 7 млрд 832 мл 893,4 тыс. манатов. Расходы, напротив, возросли до 12 млрд 439 млн 910,3 тыс. манатов. В результате прогнозируемый дефицит бюджета ГНФАР достиг 4 млрд 607 млн 16,9 тыс. манатов. В долларовом эквиваленте доходы фонда сократились к прошлогодним на 36,8% — с $6,2 млрд до $3,9 млрд, а расходы увеличились на 7,3% — с $6,8 млрд до $ 7,3 млрд.

Снижение доходов фонда обусловлено не только падением мировых цен на нефть, но также уменьшением доходов от управления активами ГНФАР, отметил ученый-экономист Губад Ибадоглу. Таким образом, чистый доход от продажи углеводородов на долю Азербайджанской Республики уменьшился с 10 млрд 563 млн манатов до 6 млрд 646 млн манатов. В то же время доходы от размещения и управления валютными активами ГНФАР упали с 1 млрд 31 млн манатов до 390 млн 343 тыс. манатов.

В экономическом сообществе считают, что трансферты из нефтяного фонда в бюджет продолжат расти из-за проблем в ненефтяной экономике. К этому стоит добавить, что среднегодовая стоимость барреля в $35 в бюджетах двух лет заложена ниже текущих индексов на $10, и консервативный подход к базовой цене нефти поможет предвосхитить возможные риски ее падения. В то же время при более высокой цене нефти возможные излишки могут профинансировать брешь в госбюджете от ненефтяной отрасли.

Возможность негативного сценария есть всегда, отмечают эксперты, и $35 балансирующей госбюджет цены, конечно же, поможет избежать рисков. Но скорее всего, нефть в наступающем году вырастет, и авторы проекта бюджета ожидают этого. С этой точки зрения, консервативный подход к нефти в госбюджете больше психологический и пропагандистский ход. Поскольку в следующем году с повышением цены нефти и ослаблением неуглеводородных отраслей появится возможность продолжить увеличивать трансферты из Госнефтефонда в государственный бюджет, ссылаясь на излишки. Наконец, при низкой заложенной в бюджете цене нефти не придется прибегать к такой непопулярной мере, как коррективы в основной финансовый документ страны.