Доходы Азербайджана от экспорта золота выросли почти на 12%

В январе-марте этого года Азербайджан экспортировал золото на 36,3 млн долларов США, что на 11,7% больше по сравнению с соответствующим показателем 2019 года.

Об этом АПА-Экономикс сообщает со ссылкой на обзор экспорта «Центра анализа экономических реформ и коммуникаций».

Согласно информации, в январе-марте 2019 года Азербайджан экспортировал золото на 32,5 млн долларов.

Отметим, в прошлом году Азербайджан экспортировал золото на 172,4 млн долларов, что на 46,1% больше по сравнению с показателем 2018 года.

| 2020-04-29T11:10:26+00:00 29 апреля 2020, 12:37|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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