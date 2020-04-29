Доходы Азербайджана от экспорта золота выросли почти на 12%

В январе-марте этого года Азербайджан экспортировал золото на 36,3 млн долларов США, что на 11,7% больше по сравнению с соответствующим показателем 2019 года.

Об этом АПА-Экономикс сообщает со ссылкой на обзор экспорта «Центра анализа экономических реформ и коммуникаций».

Согласно информации, в январе-марте 2019 года Азербайджан экспортировал золото на 32,5 млн долларов.

Отметим, в прошлом году Азербайджан экспортировал золото на 172,4 млн долларов, что на 46,1% больше по сравнению с показателем 2018 года.