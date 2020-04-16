Дочь Майкла Джексона исполнила роль Иисуса

Дочь «Короля поп-музыки» Майкла Джексона исполнила роль Иисуса в сериале, передает РЕН ТВ.

22-летняя Пэрис Джексон исполнила роль в фильме «Привычка».

На опубликованном кадре видно только, что дочь знаменитого музыканта одета в светлую тунику. Сюжет фильма пока неизвестен.

В пресс-релизе указано, что фильм расскажет историю «умной и интересной уличной девчонки, которая будет вынуждена преодолевать серьезные трудности на пути к внутренним изменениям».

Продюсер фильма рассказал: «Мы специально наполнили фильм рок-звездами — и у него будет потрясающий саундтрек».

Дебют Пэрис Джексон в кино состоялся два года назад — дочь знаменитого исполнителя снялась в фильме Нэша Эдгертона «Опасный бизнес».