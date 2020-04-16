Дочь Майкла Джексона исполнила роль Иисуса

Дочь «Короля поп-музыки» Майкла Джексона исполнила роль Иисуса в сериале, передает РЕН ТВ.

22-летняя Пэрис Джексон исполнила роль в фильме «Привычка».

На опубликованном кадре видно только, что дочь знаменитого музыканта одета в светлую тунику. Сюжет фильма пока неизвестен.

В пресс-релизе указано, что фильм расскажет историю «умной и интересной уличной девчонки, которая будет вынуждена преодолевать серьезные трудности на пути к внутренним изменениям».

Продюсер фильма рассказал: «Мы специально наполнили фильм рок-звездами — и у него будет потрясающий саундтрек».

Дебют Пэрис Джексон в кино состоялся два года назад — дочь знаменитого исполнителя снялась в фильме Нэша Эдгертона «Опасный бизнес».

| 2020-04-16T01:04:41+00:00 16 апреля 2020, 05:05|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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