Дмитрий Песков: «Москва хочет выстраивания добрых отношений с США»

Несмотря на резкие высказывания и враждебные проявления из Вашингтона, президент России Владимир Путин остается последовательным сторонником выстраивания добрых отношений с США, как минимум в тех областях, которые выгодны Москве. Об этом заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков в четверг, 8 апреля.

По его словам, в развитии российско-американских отношений России готова идти настолько далеко, насколько в этому готовы ее партнеры. Поэтому, отметил Песков, в этом плане последовательная позиция Москвы налицо.

«Мы никогда не были сторонниками доведения этих отношений до ручки, что называется. Мы никогда не представляли и не представляем ни для кого угрозу, но конечно же, мы и никогда никому, в том числе и США, не позволим угрожать нам, диктовать что-то нам и ущемлять наши интересы», — подчеркнул представитель Кремля. (gazeta.ru)