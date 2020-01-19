Дмитрий Медведев после отставки поехал кататься на лыжах

Бывший председатель российского правительства Дмитрий Медведев рассказал, что после своей отставки он воспользовался выходными и уехал отдыхать, передает РИА «Новости».

Он признался, что поехал кататься на лыжах, использовав выходные дни. Однако задерживаться на отдыхе долго экс-премьер не планирует. Он отметил, что уже готов к новой работе.

«Вот сейчас покатаюсь пару дней, вернусь и буду работать», — пояснил Медведев.

Бывший премьер-министр не уточнил, куда именно он поехал отдыхать.

Медведев сообщил об отставке правительства 15 января. Он добавил, что кабмин сложил свои полномочия в соответствии со 117 статьей Конституции. Президент Владимир Путин принял отставку правительства, а также предложил Медведеву занять новую должность в Совете безопасности.