В субботу The New York Times опубликовала грандиозное по масштабу журналистское расследование «Война Путина» о причинах национальной катастрофы, которой обернулось для России военное вторжение в Украину. В числе источников — секретные материалы, добытые американской и украинской разведкой, и множество источников внутри России — начиная от побывавших на войне солдат и заканчивая функционерами из окружения Путина, не побоявшимися общаться с «вражескими» журналистами.

Любопытно отметить, что один из источников присутствовал весной при встрече Путина с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом и сообщил журналистам, что российский президент тогда признал, что война в Украине идет не так, как он задумывал, «они оказались круче, но мы большая страна, и у нас есть терпение».

Вернувшиеся с фронта российские мобилизованные говорили, что «их превратили в мясо», что «это не война, а истребление российских солдат их же командирами». Из разговоров со своими российскими собеседниками на всех уровнях журналисты заключили, что в победу уже не верят даже бывшие горячие сторонники войны, включая украинских «сепаратистов» — один из них, Олег Царев, откровенно сообщил американцам, что «мы уже потеряли Украину», и самым оптимистическим сценарием для России сейчас было бы прекращение огня на нынешней линии фронта.

Согласно публикации, Путин сейчас убеждает Запад в своей готовности идти до конца любой ценой. Во время недавней «редкой встречи лицом к лицу» российский представитель сообщил американскому собеседнику, что «Россия не сдастся, сколько бы российских солдат ни погибло на поле боя». Некий неназванный член НАТО «предупреждает союзников, что для Путина приемлемо потерять убитыми и 300,000 российских солдат — примерно втрое больше потерь на сегодняшний день». (israelinfo.co.il)