Обвальное падение рубля, который вошел в топ слабейших валют мира и обновил минимальные значения с первых недель войны, не является непреодолимой проблемой. Об этом на пленарной сессии Восточного экономического форума заявил президент РФ Владимир Путин.

Рост курса доллара на 80% за год, до отметок выше 100 рублей в середине августа, по словам Путина, связано «со многими факторами», которые «видят и понимают» власти и Центральный банк.

«Связно это <…> в том числе с возвратом или невозвратом частичным валютной выручки от наших крупнейших экспортеров. Связано с тем, что на первом этапе, когда доллар был 60 рублей, логистические цепочки импорта не были налажены, сейчас импорт все в большем и большем объеме поступает на наш рынок, а это значит, что иностранная валюта все больше востребована», — перечислил Путин (цитаты по «Интерфаксу»).

Он добавил, что все эти факторы «в целом управляемые». В августе на экстренном заседании ЦБ резко повысил ключевую ставку, до 12% годовых и вместе с правительством пригрозил компаниям-экспортерам введением жесткого валютного контроля, если те не будут заводить в страну валютную выручку.

«Резких движений» в области валютного регулирования никто делать не будет, с бизнесом «нужно как-то договориться», сказал Путин на ВЭФ.

Власти, по словам президента, видят «мягко говоря сдержанный» возврат валютной выручки и «желание» бизнеса «опять где-то что-то за границей разместить». «Они должны понимать и исходить из того, что здесь надежнее работать, поэтому не надо наступать на одни и те же грабли», — подчеркнул Путин.

Напомним, 16 августа ЦБ и правительство потребовали от крупнейших экспортеров увеличить продажи валюты на бирже, чтобы стабилизировать рубль, рухнувший до опасных уровней. Уклонистам пригрозили лишением господдержки и субсидий из бюджета, а также директивным введением обязательной продажи почти всей экспортной валюты — до 90%.